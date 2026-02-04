El Festival de Música de Canarias llevará este fin de semana a la mítica banda Snarky Puppy a las capitales

Concierto de Snarky Puppy - CONSEJERÍA CANARIA DE CULTURA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La mítica banda norteamericana de jazz contemporáneo Snarky Puppy, ganadora de cinco Premios Grammy, ofrecerá dos conciertos en las capitales canarias en el marco del Festival de Música de Canarias, y lo harán junto a la orquesta neerlandesa Metropole Orkest.

Ambas formaciones se han vuelto a unir, tras trabajar hace años juntas, e inician en el archipiélago una gira mundial para presentar 'Somni', su nuevo trabajo conjunto. Así, el festival cierra por todo lo alto su sección #EnParalelo este viernes, 6 de febrero, en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria; y el sábado, 7 de febrero, en el Auditorio de Tenerife.

Los dos conciertos comenzarán a las 19.30 horas y para poder asistir pueden adquirir sus entradas, aunque quedan "pocas", en www.festivaldecanarias.com o en las plataformas habituales de ambos auditorios, según ha informado la Consejería de Cultura en nota de prensa.

El album 'Somni' fue publicado en noviembre de 2025 y sobre el mismo la crítica especializada ha asegurado que es "como una obra maestra del jazz fusión" y como "un viaje musical inmersivo en el que se fusiona el sonido vibrante de Snarky Puppy con las ricas y cinematográficas orquestaciones de la Metropole".

La gira de la banda, tras su visita a las islas, continuará por los principales escenarios del mundo. Tras una década desde que hicieron un trabajo conjunto, 'Sylva', con el que obtuvieron el Grammy al mejor álbum contemporáneo instrumental, ahora bajo la dirección de Jules Buckley, ofrecen al público lo que "será probablemente un álbum indispensable" para los seguidores de la fusión moderna.

El público podrá experimentar con 'Somni' el último capítulo de la historia de Snarky Puppy y Metropole Orkest, escrito por el líder de la banda y compositor Michael League, e interpretado en vivo por esta combinación "única de músicos de clase mundial".

Quienes ya lo han escuchado dicen que 'Somni' es "toda una experiencia inmersiva, emotiva y onírica". Grabado en vivo en Utrecht, este álbum destaca por su "compleja orquestación y arreglos detallados", con críticas que elogian su sofisticación, si bien hay quien apunta que la experiencia en vivo puede ser superior a la grabación.