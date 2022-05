'FICMEC' se amplía a Guía de Isora y Tegueste (Tenerife) y concentra casi 60 proyecciones

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (FICMEC) crece este año con dos extensiones y casi 30 largometrajes desde el 26 de mayo al 19 de junio.

Así, además de los 29 largometrajes que se podrán ver en el festival, también se proyectarán 25 cortometrajes dentro de diferentes secciones y muestras.

En la rueda de prensa de presentación el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, destacó la importancia de FICMEC como un festival "que empezó a hablar de medio ambiente cuando no lo hacía nadie" y recordó que es un producto propio de la Isla Baja, pero que "se debe extender a otros territorios tal y como está haciendo", subrayando que le "gusta pensar que es una propuesta de Tenerife y de Canarias hacia el resto del mundo".

David Baute, director del certamen, desgranó la programación y habló de que aunque el festival arranca este jueves estará hasta el mes de octubre debido a la itinerancia por Canarias.

De esta forma, destacó el valor de las películas que compiten en sección oficial --tres largometrajes en la categoría de ficción y animación y siete en largometraje documental-- y habló también de 'Ecoislas' pues FICMEC celebrará el día de Canarias con cine de autores canarios.

Clara Gámez, directora de Acción Social y Cultural de la Fundación CajaCanarias, afirmó que la programación de esta edición es completa y aborda todos los ámbitos necesarios dentro de un festival de cine. "Nuestra alianza siempre ha sido estable y un año más nos centraremos en la educación", señaló.

El alcalde de Garachico, Heriberto González, recordó que lleva once años como alcalde y este festival cumple diez en Garachico.

"Hemos caminado juntos en un trayectoria que no ha sido fácil, sobre todo al principio. Hemos hecho todo lo que hemos podido y creo que el festival ha salido reforzado", indicó.

EL FESTIVAL "VA A MÁS"

José Antonio Valbuena, consejero Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, subrayó que el festival "siempre va a más, convirtiéndose en un referente internacional, traspasando fronteras y creando un caldo de cultivo de concienciación en la sociedad a través de sus múltiples actividades".

Además, este año Guía de Isora y Tegueste se unen al festival y Buenavista del Norte cumplirá su tercer año, lo que refrenda la necesidad de celebrar este festival de cine que conciencia a todos sobre la importancia de conservar el medio.

De esta forma, Buenavista del Norte seguirá contando con 'FICMEC Adventure' con la novedad de que este 2022 se otorgará un premio a la mejor cinta de esta muestra, que será del 3 al 5 de junio.

En cuanto a Guía de Isora, 'FICMEC Oceans' será la muestra de cine relacionado con el mar que se proyectará en el núcleo costero de playa San Juan del 10 al 12 de junio y Tegueste acogerá 'FICMEC Soil' con proyecciones relacionadas con la agricultura y la tierra del 17 al 19 de junio.

La vigesimocuarta edición de 'FICMEC' contará con seis estrenos nacionales en las diferentes categorías y lugares.

'Beyond the White' (Alemania), 'El leopardo de las nieves' (Francia), 'Keep running' (China), 'Tales of a toy horse' (Ucrania y Estonia), 'Last days at the sea' (Filipinas y Taiwán), 'River' (Australia), 'The mushroom speaks' (Suiza), 'The soil' (Polonia) y 'The spark' (Suiza) son los estrenos nacionales que se disfrutarán en el certamen cinematográfico.

En cuanto al jurado de la sección oficial, este 2022 se contará con Josefina Maestre, periodista de RNE especializada en medio ambiente; Rolando Díaz, cineasta y Vanesa Fernández, directora de ZINEBI-Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao.

FICMEC SALE DE LA PANTALLA

El programa 'Educación ambiental' se mantiene y estará un año más educando a alumnado de Primaria y Secundaria cumpliendo la novena edición.

También habrá tiempo para la formación más específica con la séptima edición de 'Vulcanalia', con un guiño a La Palma, con las jornadas de Jugando en Verde, Fotosíntesis y #Pasasinhuella.

A todo esto, se suman las primeras jornadas de Cine sostenible, la participación de los miembros del laboratorio cinematográfico IsLABentura y la unión de 'Creadoc' para desarrollar su actividad habitual en torno a cinco proyectos anteriormente seleccionados.

Otra de las novedades cinematográficas de esta edición es la primera edición de 'ECORueda', un concurso de rodajes exprés que está coordinado por el Festivalito de La Palma y que se desarrollará en Buenavista del Norte.