Fierro (PSOE) ve un "éxito" las manifestaciones del 18M y exige al Gobierno que "actúe": "No puede hacer oídos sordos"

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSOE de Canarias, Nira Fierro, ha tildado este lunes de "éxito" las manifestaciones convocadas este domingo en todas las islas por la plataforma 'Canarias tiene un Límite' y exigido al Gobierno regional que "actúe ya".

"No puede hacer oídos sordos", ha comentado a los periodistas, subrayando que debe "explicar" por qué en el Parlamento los grupos que apoyan el Gobierno votaron "en contra" de fijar una ecotasa por pernoctación y una de alquiler vacacional.

Ha indicado que los ciudadanos quieren "vivir bien" en Canarias, con "buenos servicios públicos" y "cuidando" del entorno y los socialistas están "bastante cansados" de que el Gobierno de Canarias "delegue toda su responsabilidad ejecutiva en mesas de trabajo y en teorizar sobre modelos".

En esa línea ha apuntado que el Ejecutivo ha tenido "oportunidades" de tomar decisiones en estos dos primeros años de legislatura y en el Parlamento se han rechazado muchas iniciativas. "Lo que estamos viendo en las calles de Canarias es un basta ya", ha agregado.

Fierro ha afeado al Gobierno que no ha hecho "ni una sola respuesta contundente" cuando Canarias necesita "cambiar el rumbo" para que se viva mejor en el archipiélago.

"Querer vivir bien no es ningún pecado, es una necesidad que tiene la gente en Canarias. Semana Santa tras Semana Santa, verano tras verano, vemos como tenemos cifras récord de llegadas de turistas, donde se incrementa el gasto del turista en destino, y es lógico que la gente quiera que se reequilibre esa riqueza y que vivamos bien", ha explicado.

Por ello ha apuntado que lo que tiene que hacer el Gobierno es "escuchar y hacer, no delegar su responsabilidad en mesas de trabajo, en teorizar sobre lo humano y lo divino y no tomar ninguna decisión", y tiene una "herramienta perfecta" que son las reuniones del Consejo de Gobierno. "No lo ha hecho porque no ha querido", ha señalado.