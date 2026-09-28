Finaliza la situación de alerta por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria

Archivo - Imágenes de los servicios de emergencias y los bomberos de Gran Canaria luchando por apagar un incendio en Artenara, Gran Canaria. - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha dado por finalizado la situación de alerta por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria a partir de la cota de 400 metros en la isla desde las 08.00 horas de este lunes, 28 de septiembre.

Esta decisión se ha adoptado, según ha informado el Ejecutivo canario en nota de prensa, de acuerdo con la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA).

La decisión de dar por finalizada la alerta se justifica, según indican, al terminar las condiciones meteorológicas que provocaron la declaración de la misma.

De todas formas, se mantiene en vigor la declaración de prealerta por riesgo de incendio forestal emitida el 1 de junio de 2026 conforme establece el apartado 2.10 del INFOCA (Declaración 02/2026/INFOCA) en las islas occidentales y Gran Canaria.