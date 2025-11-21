Finalizan las obras de ampliación del cementerio de Vilaflor (Tenerife) tras una inversión de 2,5 millones

La consejera de Cooperación Municipal del Cabildo de Tenerife, Sonia Hernández, en una visita al cementerio de Vilaflor - TONY CUADRADO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cooperación Municipal del Cabildo de Tenerife, Sonia Hernández, y la alcaldesa de Vilaflor, Agustina Beltrán, inauguraron este viernes la ampliación del cementerio del municipio, que ha supuesto la habilitación de 120 nuevos nichos y 80 columbarios.

La obra tuvo un presupuesto total de 2.543.966,74 euros y abarcó la ampliación del cementerio, más concretamente del edificio destinado a tanatorio, la superficie destinada a la ampliación del camposanto y los accesos peatonales exteriores, así como el nuevo acceso desde la carretera insular TF-51 y el aparcamiento interior.

La consejera de Cooperación Municipal, Sonia Hernández, explicó en una nota que "esta obra se puso en marcha como una demanda del propio Ayuntamiento, que calificó este proyecto como una urgencia para el municipio", y sobre esta cuestión, resaltó que "en el marco de las políticas insulares, el municipalismo tiene un papel protagonista, por lo que desde el Cabildo se impulsan proyectos como éste, a través de un trabajo de colaboración permanente con los ayuntamientos de la isla".

Los trabajos fueron financiados en un 90% por el Cabildo mientras que el Ayuntamiento aportó el 10% restante.