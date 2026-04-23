Finalizan las obras para "desbloquear" el acceso al Polígono de Güímar, donde a diario circulan más de 70.000 vehículos

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, visita las obras finalizadas en el acceso al Polígono Industrial de Güímar - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha finalizado las obras en los accesos al Polígono Industrial del Valle de Güímar, una actuación que contó con una inversión de 2,9 millones de euros de la corporación insular para desbloquear las retenciones de tráfico en la zona y facilitar la entrada y salida del recinto a más de 70.000 vehículos diarios.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha visitado este jueves la actuación, acompañada por la consejera insular de Movilidad, Eulalia García; el consejero insular de Carreteras, Dámaso Arteaga; el viceconsejero de Infraestructuras del Gobierno de Canarias, Francisco González; los alcaldes de Arafo y Güímar, Juan Ramón Martín y Carmen Luisa Castro; el primer teniente de alcaldesa de Candelaria, Jorge Baute, así como representantes empresariales.

Dávila ha finalización de obras que han puesto fin a un problema "histórico" de movilidad. "Se han eliminado las retenciones que se producían en los accesos al Polígono, un polo económico e industrial en el que trabajan más de 5.000 personas, y que registra una alta densidad de tráfico, con unos 3.000 vehículos cada hora", ha señalado la presidenta del Cabildo tinerfeño en una nota de prensa.

La presidenta insular ha destacado, además, que la obra recae en el ámbito competencial del Gobierno de Canarias, pero el Cabildo pidió asumir el proyecto en 2024, a través de un acuerdo marco de cooperación, para agilizar la ejecución de los trabajos, haciéndose cargo del desarrollo y de la financiación.

La consejera insular de Movilidad, Eulalia García, explicó que los trabajos se han centrado en los enlaces de Arafo y se han desarrollado por fases. "La primera fase se completó el año pasado y los resultados son visibles. Hay menos congestión, más seguridad y desplazamientos más ágiles para los 70.000 vehículos que pasan por aquí a diario, siendo 5.000 de ellos camiones, tráilers y otros vehículos pesados", ha puntualizado García.

DETALLES DE LA OBRA

La intervención incluye la creación de nuevos carriles directos y la ampliación y reconfiguración de las glorietas de acceso al Polígono. Todas estas medidas habrían desbloqueado uno de los principales nudos de tráfico de la isla, facilitando los desplazamientos este recinto industrial, que alberga 300 empresas.

"Lo que antes era un auténtico colapso, con incidencias constantes en los transportes y horarios, se ha solucionado de manera urgente y eficiente gracias a la colaboración entre las administraciones", ha destacado Ramón Villalba, representante de la Asociación de Empresarios del Polígono, que ha agradecido al Cabildo insular "su capacidad para llevar a cabo esta obra en un tiempo récord".

Ha subrayado además que la solución "ha superado las expectativas", señalando que desde su inauguración no se han registrado atascos ni incidencias. "Es un éxitopara las empresas de la zona, que ahora experimentan una mayor fluidez en el acceso, tanto para los trabajadores como para el transporte de mercancías", añadió.

El viceconsejero de Infraestructuras del Gobierno de Canarias, Francis González, ha celebrado que esta obra haya sido ejecutada en un tiempo "record", mientras ha subrayado la importancia de prepararse para la futura ampliación del polígono, que implicará desarrollo económico en la comarca del sur.

Los alcaldes de Güímar y Arafo, así como el primer teniente de alcaldesa de Candelaria, han celebrado la atención a una "demanda histórica" que afectaba a los municipios, así como la "buena sintonía" que ha existido entre las administraciones durante el procedimiento, avanzando en un enclave "estratégico" de Tenerife.

REORGANIZACIÓN DE ACCESOS

Las obras han comprendido la modificación de los ramales y la construcción de dos enlaces directos que facilitarían la entrada y salida del enclave con más seguridad y comodidad, resolviendo atascos que perjudicaban a la actividad industrial en la zona.

Así, se han construido los siguientes carriles directos:

-Un carril desde la TF-281 hacia la TF-1 en dirección Sur.

-Otro carril desde la TF-1 (Santa Cruz) hacia el Polígono El Carretón.

-Dos carriles desde el Polígono Valle de Güímar hacia la TF-1 en dirección Santa Cruz.

-Un carril desde la TF-1 en dirección Sur hacia el Polígono.