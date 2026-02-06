Finalizan las obras de restauración de La Caleta de Adeje (Tenerife) tras una inversión de 487.000 euros

Archivo - La Caleta de Adeje - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, ha concluido la restauración de La Caleta de Adeje, un espacio catalogado como Sitio de Interés Científico (SIC) por su importancia natural y su alto valor ecológico, geológico y paisajístico y enclavado en la costa del municipio sureño.

En este caso, los trabajos ejecutados consistieron en la rehabilitación de los senderos oficiales, el borrado de los secundarios, erradicación de especies exóticas invasoras, plantación de especies vegetales autóctonas y endémicas, eliminación de goros de piedra y construcción de escalonados.

En este caso, el proyecto de 'Restauración del Sitio de Interés Científico de La Caleta', ejecutado a través de un encargo por la empresa pública Gesplan, ha tenido un soporte económico de 487.000 euros financiado a través de los fondos europeos 'EU-Next Generatión', y ha tenido como objetivo primordial la recuperación de los valores ambientales y paisajísticos de un enclave protegido sometido a una gran presión turística debido a la cercanía de la playa Diego Hernández.

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, explica en una nota que "todo el espacio de La Caleta de Adeje, que tiene protección desde el año 1987, ha estado sometido históricamente a una gran presión humana por los puntos urbanos que lo rodean y la actividad agrícola que existía en su entorno, degradando el enclave progresivamente".

Es por ello, prosigue, "por lo que el Cabildo tomó la iniciativa de restaurar los senderos y otros trabajos, así como erradicar las exóticas que estaban invadiendo el espacio, así como quitar los pequeños goros y la ocupación de cuevas en el entorno más costero, entre otros".

El "objetivo final" del Cabildo, destaca la responsable insular, "ha sido volver a dar valor a La Caleta, proteger un patrimonio natural que es de todos y que necesitaba de medidas contundentes para poder conservar un espacio único y de alto valor ambiental, las especies autóctonas y endémicas del lugar y que se veían amenazadas por las exóticas y la gran actividad humana".

El SIC de La Caleta mide 78,3 hectáreas y alberga formaciones geomorfológicas de gran interés que sirven de hábitat a poblaciones animales y vegetales, lo que motivó su declaración como espacio natural protegido en 1987.

Durante años la zona fue objeto de ocupación ilegal y se generaron asentamientos semi permanentes en cuevas y oquedades, con la consiguiente huella sobre el territorio.

PLAN DE OBRAS

Una de las actuaciones más destacadas fue la adecuación de la red de senderos, que se encontraba sobredimensionada.

Para mejorar la seguridad y proteger el entorno, se ha procedido al borrado de aproximadamente 7.059,25 metros cuadrados de sendas secundarias, canalizando el tránsito por caminos prioritarios debidamente definidos.

Asimismo, se han construido unos 14,12 metros de escalonados de piedra mediante métodos manuales para facilitar el paso de las personas en puntos específicos.

Para complementar estas mejoras, se renovará la señalética direccional y los paneles informativos, permitiendo a los visitantes conocer mejor los recursos naturales y los usos tradicionales del paraje protegido.

La restauración ambiental también ha incluido medidas contra las especies invasoras con métodos manuales y se han plantado autóctonas y endémicas --cerca de 3.500 ejemplares--, entre las que destacan la tabaiba dulce, la tabaiba amarga, el cardón, los verodes, la leña buena y el cardoncillo, entre otras.

Para la recuperación del paisaje original se han realizado labores de limpieza y recogida de residuos y desmontado estructuras de piedras que eran utilizadas para acampar.