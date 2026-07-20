La firma de hipotecas en Canarias sigue creciendo en mayo, un 16,5%, y encadena dos meses de ascensos interanuales

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Canarias ha crecido un 16,5% en mayo respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 0,09% a nivel nacional), hasta sumar un total de 1.502 operaciones y encadena dos meses de crecimiento. Si se compara con el mes anterior, el ascenso en este tipo de operaciones ha sido del 14,8%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Canarias se prestaron 262,53 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en mayo, un 46,26% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 33%.

Respecto al total de fincas, se constituyeron un total de 2.001 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 486,15 millones de euros. De ellas, 62 fueron sobre fincas rústicas y 1.939 sobre urbanas.

De las 1.939 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en mayo en Canarias, 1.502 fueron sobre viviendas; siete en solares y 430 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 10 y en 68 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 397 hipotecas con cambios en sus condiciones, 319 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 2.263 préstamos sobre fincas en Canarias. De ellas 1.581 correspondieron a viviendas, 54 a fincas rústicas, 608 a urbanas y 20 sobre solares.

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Navarra (+33,52%), Canarias (+16,52%) y Cataluña (+9,30%), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Baleares seguida de Cantabria y Murcia con caídas del 19,55%, 17,91% y 13,25%, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, donde se comportó mejor fue en Canarias, Navarra y Cataluña con subidas respectivamente del 46,26%, 31,31% y del 21,94%, mientras que el importe prestado se redujo en Cantabria un 17,21%, seguido de Murcia (-6,29%) y Aragón (-5,95%).

Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de las hipotecas

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