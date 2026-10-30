Fiscal Superior de Canarias alerta de la "salvajada" de las agresiones sexuales a menores, con un 42% más en 2025

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SANTA CRUZ DE TENERIFE, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Fiscal Superior de Canarias, Jaime Serrano-Jover, ha alertado este viernes de la "salvajada" que representa el aumento de un 42% de las agresiones sexuales a menores de 16 años en 2025 sobre el año pasado, al pasar de 332 a 472 procedimientos.

En una comparecencia ante la Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia del Parlamento de Canarias ha comentado que se incoaron casi 2.600 diligencias previas sobre delitos contra la libertad sexual, un 20% más, y que se "multiplican" cada año.

Serrano-Jover ha instado a realizar una "reflexión profunda" porque la sociedad da síntomas de estar "desquiciada" y reclamó más educación, a todos los niveles, ya que la Fiscalía no puede prevenir y solo interviene "cuando ya no hay marcha atrás".

A nivel general ha detallado que el año pasado se incoaron un total de 121.753 diligencias previas, un 3,3% más que el año anterior, con 66.707 en la provincia de Las Palmas y 58.048 en Santa Cruz de Tenerife, la cifra más alta de los últimos cinco años y con diferencias "abismales", pues eran 108.000 en 2021.

En esa línea ha comentado que lo que más le preocupa es la pendencia, con más de 31.000 diligencias pendientes, de tal forma que cuando la justicia "llega tarde" ya "pierde parte de su sentido".

El fiscal ha incidido también en la "paradoja" de que Canarias, por séptimo año consecutivo, es la comunidad autónoma que presenta una "mayor litigiosidad", pero al mismo tiempo, la resolución de casos está un 15% por encima de la media lo que revela que "no se puede exprimir más" a la plantilla judicial.

Ha destacado la "extraordinaria vocación de servicio público" de los trabajadores de la administración de justicia y en el caso concreto de la Fiscalía ha comentado que "ha estado a la altura" con 10.556 escritos de juicios y 10.499 sentencias de conformidad en el Juzgado de Guardia.

En total han intervenido en 14.781 juicios, un 30% más, y se han abierto un total de 700 diligencias de investigación propias, un 14% más.

El fiscal ha incidido también en el aumento de los asesinatos y homicidios, que suben un 17% hasta 133 el año pasado pero casi se duplican en los últimos cuatro años. "Esto merece una reflexión conjunta", ha explicado.

Ha puesto la lupa también en los delitos de violencia de género porque "hay un margen muy amplio de sentencias absolutorias" lo que revele, a su juicio, que es "bastante probable" que la víctima haya abandonado el proceso, "quizá a lo mejor porque no se le ha dado la atención suficiente para conseguir que se mantenga en el mismo, ejerciendo por ejemplo su derecho a no declarar".

AUMENTA LA VIOLENCIA EN REDES SOCIALES

Igualmente ha comentado que aumenta la violencia en redes sociales lo que dificulta el rastreo y la investigación porque se lleva a cabo normalmente a través de perfiles falsos.

Aunque los delitos contra el patrimonio bajan un 6% en cambio hay un "crecimiento exponencial" de los delitos de estafa cometidos a través de la ciberdelincuencia, ha subrayado, al tiempo que ha incidido en los 600 pacientes dados de alta que permanecen en hospitales del archipiélago sin ser recogidos por sus familiares, algo que achaca a la falta de camas sociosanitarias.

Serrano-Jover ha alertado también del crecimiento de las agresiones que están sufriendo maestros y profesores y solicitado reformas legales ya que ahora mismo los centros privados y concertados no están cubiertos.

Ha aprovechado su comparecencia ante los disputados para reclamar "viejas demandas" como la construcción de una Ciudad de la Justicia en Santa Cruz de Tenerife que acabe con la "dispersión" de sedes judiciales o la construcción de un Palacio de Justicia en Puerto del Rosario (Fuerteventura) ya que las instalaciones actuales probablemente no pasen los "filtros" de seguridad y salud laboral.

Ha dicho que esta reclamación no es "caprichosa" y no solo responde a las necesidades de la plantilla de fiscales sino también de los propios ciudadanos, afeando que las soluciones provisionales se hayan convertido en permanentes.

Serrano-Jover ha valorado que el Ministerio de Justicia haya concedido 20 plazas más a las islas pero al mismo tiempo ha demandado plantillas estables y que Canarias deje de ser "Fiscalía de paso".

Asimismo ha defendido que la implantación del expediente electrónico es "esencial" y "no hay vuelta atrás" por más que haya "deficiencias".