La foto de una grancanaria se convierte en la imagen del cupón de la ONCE del 18 de octubre

TOÑY SUÁREZ, CEDIDA POR LA ONCE

Publicado 15/10/2018 13:57:34 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La fotografía realizada por Toñy Suárez, la ciudadana de Telde (Gran Canaria), ha sido la imagen elegida por la ONCE para el cupón del próximo jueves, 18 de octubre, que viajará en 5,5 millones de cupones que recorrerán toda la geografía nacional mostrando la evolución social de Canarias.

Esta imagen, titulada 'Diversidad', ha sido seleccionada en un concurso de la ONCE entre 47 fotografías del archipiélago, y en la misma se ha querido reflejar la "normalidad de todo tipo de parejas, entre ellas, la de dos chicas", según informó la organización en nota de prensa.

El cupón ha sido presentado este lunes en la sede de la Delegación Territorial de la ONCE en Canarias, acto en el que estuvo presente el delegado territorial de la ONCE en Canarias, José Antonio López, que resaltó la "importancia" de este concurso porque ha permitido ver la evolución de una sociedad a través de 1.200 imágenes que "permiten comparar el ayer y el hoy".

Por su parte, Toñy Suárez se mostró muy emocionada porque su foto recorrerá toda España "con una causa social" y con la imagen de su región, además de dar visibilidad al colectivo LGTBI, algo que reiteró el presidente de la asociación Gamá, Ignacio Pérez.

Esta acción se enmarca en el concurso fotográfico 'Veo Evolución', impulsado para celebrar el 80 aniversario de la ONCE, que se cumple el 13 de diciembre de 2018. En este sentido, explican que la serie de cupones ganadores "supondrá un reflejo de cómo la sociedad española ve la evolución social de los últimos 80 años, ligados a la historia y labor de la ONCE, con una colección que ocupará 104,5 millones de cupones".

El cupón diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente puede, por 0,5 euros más, jugar también a la serie y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Asimismo gracias al Terminal Punto de Venta (TPV) el cliente puede elegir el número que más le guste.

También se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es) y establecimientos colaboradores autorizados.