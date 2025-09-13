La fragata 'Cristóbal Colón', la más moderna de la Armada, recala hoy en el Arsenal de Las Palmas de Gran Canaria

Se trata de la primera vez que esta unidad visita las Islas Canarias

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La fragata "Cristóbal Colón" participará en la activación Eagle Eye 25 organizada en por el Ejército del Aire y del Espacio en las inmediaciones de las islas Canarias. Previamente, la fragata "Cristóbal Colón", la más moderna de la Armada, recala en el Arsenal de Las Palmas de Gran Canaria entre los días 13 y 15 de septiembre.

Esto supone "un hecho histórico" para el buque, ya que será la primera vez que esta unidad visite alguna de las islas del archipiélago, según informa el Mando Naval de Canarias en una nota.

Asimismo, el buque celebrará una jornada de puertas abiertas durante el día 14 en horario de 10:00 a 13:00 y de 16:30 a 18:00, para que los ciudadanos canarios que lo deseen puedan conocer de primera mano las capacidades de este buque.

SOBRE LA FRAGATA

La "Cristóbal Colon" es la quinta fragata de la clase 'Álvaro de Bazán', una serie de fragatas multipropósito con capacidad para todo tipo de escenarios.

La F-105 contribuye a las operaciones encomendadas aportando una elevada capacidad de defensa y detección aérea, gracias a su sistema de combate AEGIS y al radar multifunción SPY-1D (V). Su dotación estará compuesta por aproximadamente 170 hombres y mujeres.