Francisco Linares es reelegido secretario general de CC de Tenerife con un 96% de apoyos

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Francisco Linares ha sido reelegido secretario general de Coalición Canaria de Tenerife al obtener el respaldo del 96,35% de los compromisarios y compromisarias que han ejercido su derecho al voto en el V Congreso Insular de CC de Tenerife, que ha sido clausurado este domingo. La candidatura de Linares --única que se presentó-- ha salido adelante al conseguir 238 de los 247 votos emitidos.

En su primera intervención tras ser reelegido, Francisco Linares afirmó que hoy empieza un "nuevo ciclo" que está seguro será "fructífero" y donde la primera meta que se plantea es "recuperar la titularidad en el equipo de trabajo de Tenerife y de Canarias", pues "no puede ser que los suplentes estén jugando este partido y los titulares estén sentados en el banquillo".

Otro de sus objetivos, añadió Linares, será seguir manteniendo el músculo asambleario de Coalición Canaria, toda vez que "no entendemos otra forma de hacer política sino escuchando a la ciudadanía"; para eso se compromete a mantener unido el vínculo entre la sociedad civil de la isla y las 31 asambleas locales que hay repartidas por toda la geografía insular.

Asimismo, se marca como meta fundamental afianzar y mejorar los resultados obtenidos por CC en las elecciones municipales de 2019 y aseguró que en los próximos comicios de 2023 la mayoría de los alcaldes y alcaldesas de Tenerife serán de Coalición Canaria. También considera un objetivo "irrenunciable" recuperar el Cabildo de Tenerife porque "el desgobierno, el caos, el abandono y la desidia que la isla está teniendo en estos últimos años es sencillamente inaceptable".

Francisco Linares también tuvo un mensaje para aquellos "agoreros, malintencionados y brujos de la política" que decían que CC iba a desaparecer si no gobernaba: "De aquí no nos mueve nadie. La gente quiere que continuemos. Coalición Canaria no se moverá del sitio en el cual está"

En este sentido, recordó que en el año 2019 no fueron los resultados electorales obtenidos en las urnas los que desplazaron a CC de las instituciones, sino los pactos "anti Coalición Canaria y anti natura" en los que se unía "lo que hiciera falta" para que la formación nacionalista "saliera de los gobiernos insulares y locales". "Comparen lo que había y lo que hay y si encuentran algo mejor, decídanlo en las elecciones del año 2023", señaló.

Linares admitió que queda un "duro trabajo" por delante, pero afirmó que el nuevo equipo que liderará el partido en la isla en los próximos cuatro años, formado por 14 mujeres y 13 hombres, promete "trabajo, entrega, compromiso y lealtad no a las siglas, sino a Tenerife y a Canarias".

"Queremos entrenadores canarios y que las decisiones se tomen desde Canarias; no como ahora, con un gobierno que más de las flores es de las pencas por lo que pica, que nos está haciendo daño hiriendo a Canarias y con entrenadores que están en Madrid. Canarias no se puede gobernar desde el entreguismo y el servilismo total. Así no se gobierna Canarias", subrayó Linares, quien aseguró que en 2023 recuperarán "lo que las urnas nos dio y los pactos nos han quitado".

RENOVACIÓN DE LOS ÓRGANOS.

La renovación de los órganos de dirección de CC-Tenerife llevada a cabo durante este V Congreso supone la incorporación de las secretarias ejecutivas. Así, José Manuel Bermúdez (Política Insular), Jonathan Martín Fumero (Política Municipal), Flora Marrero (Igualdad, Mujer y LGTBI+), Verónica Meseguer (Formación), Cristóbal de la Rosa (Identidad y Cultura), Manuel Jorge Pérez (Fundación Canarias S.XXI), Ana Dorta (Comités locales en la oposición), Juan José Martínez (Comisiones sectoriales), Dulce Gutiérrez González (Relaciones Exteriores), Felipe David Benítez (Comunicación), Coromoto Yanes (Participación), Juan Antonio Alonso (Sector Primario y Soberanía Alimentaria) y Beatriz Delgado (Transición Ecológica).

Asimismo, también fueron elegidos los representantes por Tenerife en el Consejo Político Nacional que serán las siguientes personas: Blanca Pérez Delgado, Heriberto González Rodríguez, María Delia Escobar Pacheco, Gustavo Pérez Martín, Cristina Valido García y José Domingo Regalado. Como suplentes; Flora Marrero, Felipe David Benítez Pérez, María del Carmen Pérez Galván, Oliver Tacoronte Ramos, Ángela Cruz Perera y Carmen Delia Alberto Gómez.