Franquis (PSOE) describe un Gobierno canario de "oportunidades perdidas", con 3.400 millones sin ejecutar en tres años

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis, en una rueda de prensa para dar cuenta del balance de legislatura - PSOE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis, ha denunciado este viernes que el Gobierno de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) llega a la parte final de la legislatura con "oportunidades perdidas", 3.400 millones sin ejecutar, "la incapacidad para gestionar los mayores recursos de la historia de Canarias y la ausencia de un proyecto transformador para las islas".

Franquis presentó el balance de los tres años de gestión del Ejecutivo autonómico junto a la dirección del Grupo Socialista y afirmó que, pese a haber contado con un contexto económico favorable, mayores ingresos tributarios y una financiación sin precedentes, "Canarias no ha mejorado sus servicios públicos ni ha resuelto los problemas estructurales que afectan a la ciudadanía".

El portavoz socialista sostuvo que el principal denominador común de la acción del Gobierno ha sido "la distancia entre los anuncios y la realidad".

En este sentido, recordó que buena parte de las grandes reformas prometidas por CC y PP permanecen sin finalizar, entre ellas la reforma turística, la nueva Ley de Empleo Público, la Ley de Movilidad Sostenible, la Ley de Promoción de la Industria, la reforma de la Ley del Suelo o el desarrollo de la Ley del Sistema Público de Cultura.

Franquis hizo hincapié en la gestión económica del Ejecutivo, que calificó como "el mayor fracaso de la legislatura".

Según explicó, el Gobierno de Canarias ha dejado sin ejecutar cerca de 3.400 millones de euros desde el inicio del mandato, de los que más de 1.050 millones corresponden únicamente a 2025.

"Nunca un Gobierno había dispuesto de tantos recursos para invertir en vivienda, carreteras, sanidad, educación o transición energética y, sin embargo, nunca había sido tan incapaz de convertir esos recursos en soluciones para la ciudadanía", afirmó.

Además, criticó que esa baja ejecución presupuestaria haya puesto en riesgo la llegada de fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, con la posibilidad de perder más de 200 millones de euros por la incapacidad del Ejecutivo autonómico para cumplir los objetivos comprometidos con la Unión Europea.

POLÍTICA FISCAL DIRIGIDA A LAS CLASES MÁS ALTAS

El portavoz socialista también reprochó al Gobierno canario su política fiscal, al considerar que ha favorecido a las rentas más altas mientras incumplía algunas de sus principales promesas electorales.

Entre ellas recordó la rebaja del tipo general del IGIC del 7 al 5%, comprometida durante la campaña electoral y ausente en los tres presupuestos aprobados por el Ejecutivo.

Asimismo, criticó la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que, a su juicio, ha reducido la capacidad recaudatoria de la comunidad autónoma sin repercutir en una mejora de los servicios públicos.

Franquis criticó también la situación de las principales áreas de gestión como en sanidad, donde denunció el aumento de las listas de espera, el colapso de las urgencias hospitalarias, el deterioro de la Atención Primaria y los conflictos con los profesionales sanitarios.

En vivienda aseguró que el Gobierno "ha sido incapaz de responder a la emergencia habitacional", mientras más de 31.000 personas siguen inscritas como demandantes de vivienda protegida y buena parte de las inversiones previstas continúan sin ejecutarse.

También denunció la ausencia de avances en dependencia, donde miles de personas continúan esperando una prestación, la falta de desarrollo de la Renta Canaria de Ciudadanía, los retrasos en educación infantil y Formación Profesional, la conflictividad laboral en el sector turístico, la insuficiente apuesta por la ciencia y la innovación y el incumplimiento de numerosas estrategias y planes anunciados al inicio de la legislatura.

En materia turística, Franquis afirmó que el Ejecutivo tampoco ha cumplido su principal compromiso de alcanzar un gran consenso sobre el futuro del modelo turístico.

En su opinión, la Ley de Vivienda Vacacional ha generado más confrontación que soluciones, mientras siguen pendientes la reforma de la Ley de Ordenación del Turismo y buena parte de los proyectos financiados con fondos europeos.

Para el portavoz socialista, el balance de estos tres años refleja un Gobierno "sin planificación, sin capacidad de gestión y sin liderazgo político".

A su juicio, "el problema de Canarias no ha sido la falta de dinerom el problema ha sido un Gobierno incapaz de transformar ese presupuesto histórico en mejores servicios públicos, más oportunidades y una mejor calidad de vida para la ciudadanía".