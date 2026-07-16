Frutos secos y marisco, causas más frecuentes de las alergias alimentarias estudiadas en el Hospital La Candelaria

Pruebas de alergias en el Hospital de La Candelaria - HOSPITAL DE LA CANDELARIA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 33,5 por ciento de las pruebas de alergia alimentaria analizadas durante el año 2025 en el servicio de Alergología del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria detectan hipersensibilidad a los frutos secos y al marisco.

Las pruebas, un total de 1.744, fueron realizadas a 1.164 pacientes, a quienes también se detectaron reacciones a alimentos como la leche, el huevo, el pescado o diversos tipos de verduras.

En detalle, los casos de alergia producidos por los frutos secos ascendieron al 18,2 por ciento, mientras que el 15,2 por ciento fueron provocadas por el marisco, recoge una nota de la Consejería de Sanidad.

Siguen a estos dos grupos de alimentos las intolerancias a distintas variedades de frutas, con un 10,9 por ciento; a la leche y al huevo con un 8 por ciento cada uno; al pescado, con un 5 por ciento, y a los cereales, con un 3,6 por ciento.

El resto de las alergias alimentarias están producidas por los cereales, las legumbres y el grupo denominado 'otros alimentos' --este último supone un 21,3 por ciento de los casos--.

Estas alergias alimentarias afectan de manera similar a hombres y a mujeres, sin embargo, se observa una mayor cantidad de casos en las personas de entre 10 y 20 años y en edades entre los 40 y los 50.

Estos grupos etarios suponen un 24 y un 26,7 por ciento, respectivamente.

En el resto de edades el número de casos es menor, como en los niños y niñas de entre 0 y 10 años y también se observa un descenso progresivo de los casos a partir de los 50 años.

SOBRE ALERGIAS ALIMENTARIAS

Los profesionales del servicio explican que las alergias alimentarias se producen cuando el sistema inmunológico identifica una proteína alimentaria como una amenaza de forma errónea y que, en el 90 por ciento de los casos, se da en aquellos que se emplean todos los días.

Con la llegada del verano, la población puede descuidar el control de la presencia de estos alimentos en las comidas que va a ingerir o compartir con otras personas, por lo que es fundamental realizar una lectura minuciosa de los ingredientes de todos los productos que se vayan a consumir, además de informar de las alergias al personal de los locales o restaurantes a los que se acuda, recordando siempre la posibilidad de la contaminación cruzada.

Los especialistas del centro hospitalario destacan, además, que en los casos de alergias en pacientes pediátricos es muy importante una buena educación al respecto, tanto en los centros educativos como en el círculo de amistades y familiares, asegurando que conozcan los alimentos que deben evitarse y que sepan identificar los signos de una posible reacción.

En caso de que se produzca una ingesta accidental, se deben identificar los síntomas con rapidez, que pueden variar dependiendo de la gravedad de la reacción y que van desde urticaria, picor en la boca o hinchazón de los labios hasta dificultad para respirar, mareos o pérdida del conocimiento.

Las personas ya diagnosticadas con una hipersensibilidad alimentaria pueden tener autoinyectables de adrenalina con ellos, que deben emplearse de inmediato si consumen estos alimentos.

Sin embargo, los profesionales recuerdan que, incluso si la persona muestra mejoría tras el uso de este fármaco, es imprescindible acudir a urgencias y mantenerse en observación médica, puesto que siempre existe el riesgo de padecer una 'reacción bifásica', es decir, una segunda manifestación de los síntomas horas más tarde del consumo del alimento.