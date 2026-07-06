FSC-CCOO Canarias denuncia la agresión y tocamientos de un preso a una funcionaria de Salto del Negro (Gran Canaria)

Archivo - Centro penitenciario de Las Palmas (Salto del Negro) - CEDIDO POR CCOO - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO) ha denunciado un episodio de agresión y de tocamientos de un interno del Centro Penitenciario de Las Palmas I, conocido como Salto del Negro, a una funcionaria.

En un comunicado, el sindicato ha señalado que se trata de un caso que pone de manifiesto la "desprotección" que sufre el personal de Instituciones Penitenciarias en las islas Canarias.

De esta manera, ha explicado que el episodio estuvo protagonizado por un interno con problemas de salud mental que agredió físicamente a una funcionaria y realizó tocamientos en sus partes íntimas mientras se encontraba de servicio.

Este mismo preso ya había protagonizado incidentes previos días atrás con conductas exhibicionistas en el patio central del módulo a la vista de trabajadoras y de la población reclusa "sin que se adoptaran medidas preventivas eficaces para evitar la escalada de la situación".

Al respecto, la organización sindical ha advertido de que estos hechos no pueden considerarse incidentes aislados, sino "la consecuencia de una falta estructural de medios, de personal sanitario y de protocolos realmente eficaces para prevenir y abordar las agresiones en los centros penitenciarios".

De igual modo, ha expresado su máxima preocupación por el incremento de los episodios de violencia contra los trabajadores penitenciarios en las islas, con "especial gravedad" en aquellos casos que afectan a la integridad física, psíquica y sexual de las empleadas públicas.

PROTOCOLO "SIN GARANTÍAS PREVENTIVAS"

Con todo, CCOO ha resaltado que se cuenta con un protocolo "ineficaz" y "sin garantías preventivas" que lleva años denunciando debido a la falta de "prevención real" en los centros penitenciarios.

El sindicato ha considerado que el actual Protocolo Específico de Actuación frente a las Agresiones, conocido como PEAFA, ha demostrado ser insuficiente para proteger de forma efectiva la seguridad y la salud del personal.

Para el sindicado, el principal problema es que este protocolo no está plenamente vinculado a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, lo que limita su eficacia jurídica y operativa.

"En la práctica, las plantillas siguen expuestas a situaciones de riesgo sin contar con herramientas preventivas suficientes, ni con respuestas adecuadas antes, durante y después de las agresiones", indicó.

Por último, el sindicato ha exigido que las agresiones al personal penitenciario sean tratadas como un problema de salud laboral y de seguridad en el trabajo, y no como simples incidencias internas de funcionamiento ordinario.