El director de Programas y portavoz de Fundación ANAR, Benjamín Ballesteros, y el viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francisco Candil, en la presentación del informe anual - GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los datos del Informe Anual de las Líneas de Ayuda ANAR (La Fundación de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo) en Canarias 2025, presentados este jueves, reflejan como preocupación principal el aumento de la soledad no deseada entre la población menor de edad y el incremento de conductas suicidas entre esas personas jóvenes que se siente aisladas.

Los datos, que se presentaron este jueves con la participación del viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, y el director de Programas y portavoz de Fundación ANAR, Benjamín Ballesteros, reflejan, según este último, una tendencia similar a la observada no ya en el resto del país, sino "en todo el mundo", provocada, en su mayoría, por el excesivo consumo de material digital y la desaparición de "redes sociales reales de apoyo y de relaciones interpersonales".

Los datos implican que este servicio de atención telefónica dirigida a la población infantojuvenil en Canarias recibió en 2025 un global de 4.144 peticiones de ayuda, procedentes de 809 menores, a través de sus diferentes líneas de atención desde el territorio insular durante 2025, un 56,9% más que en 2024, explicó el viceconsejero de Bienestar Social, quien subrayó que la salud mental fue el principal motivo por el que niños, niñas y adolescentes contactaron con Fundación ANAR, con un 49,1% de los casos.

"Hay que destacar este dato ya que pone de manifiesto una problemática de la que apenas se habla pero que cada vez nos preocupa más desde las administraciones públicas, como es la soledad no deseada entre la población más joven", indicó Candil, quien puso de manifiesto que "la conducta suicida fue la problemática más repetida en las consultas de los menores de edad, dándose en un 32,7% de los casos, seguida de las autolesiones con un 9,4%".

A este respecto, el informe señala que 218 de los niños, las niñas y adolescentes atendidos por la fundación presentaban conducta suicida, de los cuales 64 ya habían iniciado un intento autolítico en el momento de contactar con las Líneas de Ayuda ANAR.

Según se matiza en el informe, los datos hay que verlos en un contexto más amplio ya que los problemas a los que se enfrentan las niñas, niños y adolescentes no se dan de forma aislada, de hecho, cada menor o adolescente que fue atendido estaba sufriendo una media de 4,4 problemas en el momento de contactar con este servicio.

"Es especialmente llamativo como se ha agudizado, después de la crisis del covid, los problemas de salud mental, muchas veces expresados como situaciones de soledad por parte de los niños, niñas y de los jóvenes", reflexionó el viceconsejero de Bienestar Social, quien indicó que "es evidente que se va produciendo un vacío en este mundo de relaciones, mundo que va ocupando las redes sociales, generando en mucha o en gran parte de los chicos y chicas más jóvenes una sensación de vacío, de soledad".

Ante esto, apuntó, "hay que tomar nota y dar respuesta especializada como la puesta en marcha por parte de la Consejería de Bienestar Social de dos recursos especializados en concreto en Gran Canaria, dotadas con 24 plazas de atención dirigidas a menores con graves problemas de conducta y emocionales, en los que son atendidos por parte de equipos multidisciplinares que ofrecen una intervención educativa, asistencial y rehabilitadora".

En este mismo sentido se manifestó el director de Programas y portavoz de Fundación ANAR, Benjamín Ballesteros, quien afirmó que "los problemas de salud mental afectan de forma preocupante a las y los jóvenes canarios, donde su máximo exponente es la conducta suicida y las autolesiones, pero afortunadamente, pudimos ayudar a estos niños, niñas y adolescentes a encontrar el deseo de seguir viviendo tras identificar una posible solución a su problema".

Esto, indicó, "fue posible gracias a que conocían nuestro servicio, por eso pedimos la máxima difusión del Teléfono ANAR, porque estamos salvando vidas".

Por otra parte, la violencia fue el principal motivo de consulta por parte de personas adultas en relación con un niño, niña o adolescente, con un 68,2% de los casos.

El informe destaca el acoso escolar, con un 25,4% de los casos, donde se ha producido un incremento de 39 casos en 2024 a 123 en 2025; seguido del maltrato físico y psicológico que conjuntamente suman un 16%; la agresión sexual, 7,8%; la violencia de género, 7,4%, y el abandono, con un 6,3%.

Gracias al apoyo del Gobierno de Canarias, Fundación ANAR tiene alcance en todas las islas del archipiélago.

En 2025, Gran Canaria y Tenerife aglutinaron la mayor parte de menores de edad que recibieron ayuda a través de este servicio, con 347 y 291 respectivamente, seguidas de Lanzarote con 38, Fuerteventura con 28, La Palma con 24, El Hierro con 2 y la Gomera con 2.

GRAVEDAD Y URGENCIA ELEVADAS

El 82,3% de las llamadas atendidas desde Canarias presentó una gravedad alta.

El porcentaje ascendió al 86,4% en las consultas realizadas por niños, niñas y adolescentes y se situó en el 79,1% en las efectuadas por personas adultas del entorno.

La urgencia fue alta en el 70,8% del total de consultas, en el 74,8% de las realizadas por niños, niñas y adolescentes y en el 67,8% de las recibidas a través de la Línea de la Familia y los Centros Escolares.

Además, el 73,9% de los casos requirió la atención más compleja que ofrece Fundación ANAR, al combinar orientación psicológica, social y jurídica.

A lo largo de 2025, las líneas telefónicas y el Chat ANAR generaron 4.646 derivaciones a recursos sociales y jurídicos.

Asimismo, los departamentos Social y Jurídico llevaron a cabo 441 intervenciones en Canarias en situaciones que precisaban la comunicación y el seguimiento con los organismos y autoridades competentes.

PERFIL DE LA POBLACIÓN INFANTOJUVENIL ATENDIDA

Respecto a la edad, el 63,4% de los casos se concentró entre los 12 y los 17 años.

El grupo más numeroso fue el de adolescentes de 16 y 17 años, con un 24,7%, seguido por el de 14 y 15 años, con un 23,4%.

Las llamadas por parte de personas adultas son fundamentales para ayudar a niños y niñas menores de 9 años, que representan un 24,4% del total.

En cuanto al género, el 59,5% de los casos atendidos a través de las Líneas de Ayuda ANAR estuvieron relacionados con niñas y adolescentes mujeres, frente al 39,3% correspondiente a varones.