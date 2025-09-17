Fundación SGAE y Guaguas Municipales lanzan 'Canarias Suena', playlists de artistas canarios para amenizar los viajes

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fundación SGAE y Guaguas Municipales, en Las Palmas de Gran Canaria, han lanzando el proyecto 'Canarias Suena', que engloba diez playlists disponibles en Spotify, con canciones de artistas canarios para amenizar los viajes en guagua.

En concreto, el proyecto de escucha recopila un centenar de canciones compuestas en el archipiélago de artistas y grupos, tanto consolidados como emergentes, y que ya está disponible en el canal de Spotify de Fundación SGAE, según ha informado la fundación en nota de prensa

Las playlist se han presentado este miércoles en la explanada del Auditorio Alfredo Kraus en Las Palmas de Gran Canaria, coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad, en un acto que ha contado con la participación del concejal de Movilidad y presidente de Guaguas Municipales, José Eduardo Ramírez; el director de SGAE en Canarias, José Lucas Chaves, además de la banda Kimera, que ha ofrecido una actuación en directo, Efecto Pasillo y Said Muti, como representante de los autores locales que participan en el proyecto.

Ramírez señaló que este proyecto "es una oportunidad inmejorable" para enriquecer la experiencia de los clientes de Guaguas Municipales con contenido cultural, al tiempo que ha apuntado que el transporte público colectivo, como sucede con otras manifestaciones artísticas, "sirve para fomentar la visibilidad de los autores y autoras canarios, vinculando su música a paisajes o experiencias locales".

Por su parte, Chaves ha agradecido a la compañía municipal esta iniciativa de visibilidad e impulso para la creación canaria. Añadió que la música "está presente en muchos rincones y momentos" de la vida, si bien "los trayectos en transporte público, sin duda, son uno de los más comunes y que más abiertos están a la escucha activa".

Añadió que con "esa humildad y cercanía", presentan este proyecto en el que el "repertorio canario se acerca a los usuarios y las usuarias desde el entorno público", al tiempo que se ha referido al símbolo del emplazamiento de la presentación, recordando la figura de Alfredo Kraus, también presente en este repertorio.

Así quienes lo deseen, a través de pegatinas y códigos QR, disponibles a bordo de las líneas de la compañía municipal, los viajeros podrán acceder a una de las diez listas que conforman el repertorio de Canarias Suena.

Al respecto, indican que cada una de las listas "evoca un momento en las islas, sus lugares, tradiciones y cultura, aproximando la riqueza musical del archipiélago y sus creadores", en un entorno que "promueve la escucha responsable e interactiva" en espacios públicos a través del uso de cascos.

El centenar de canciones que conforman 'Canarias Suena' han sido seleccionadas por la periodista Nora Navarro (Premio a la Mejor labor de difusión de los Premios Canarios de la Música 2024), pudiendo encontrar en estas listas composiciones de Quevedo, Rosana, Pedro Guerra, Los Gofiones, Valeria Castro, Cupido, Ptazeta, Solo Astra, Raquel del Rosario, Highkili, Maikel de la Calle, Efecto Pasillo, Los Vinagres, Bejo, Olga Cerpa y Mestisay, Cruz Cafuné, Los Canarios, Caco Senante o Don Patricio, entre muchos otros.