Las fundaciones de CD Tenerife y UD Las Palmas se suman al 'Proyecto Ganar' del Gobierno de Canarias

Acto de presentación de la inclusión de las fundaciones de CD Teneirfe y UD Las Palmas en el 'Proyecto Sumar' del Gobierno de Canarias - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias ha presentado este martes el acuerdo de colaboración entre el 'Proyecto Ganar' y las fundaciones del Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas para seguir reforzando la protección de los jóvenes deportistas en Canarias.

El acto, celebrado en la sala de prensa de Presidencia del Gobierno de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, contó con la participación del viceconsejero de la Actividad Física y Deportes, Ángel Sabroso y del director general de la Actividad Física y el Deporte, José Francisco Pérez, junto a representantes de ambas entidades deportivas.

Sabroso valoró que este acuerdo "refuerza una iniciativa compartida con las federaciones deportivas, que sigue creciendo y consolidándose gracias a la implicación de entidades referentes del deporte canario".

Asimismo, señaló que esta colaboración permite "ampliar el alcance del proyecto y reforzar su impacto en el conjunto del sistema deportivo".

Por su parte, José Francisco Pérez destacó que "la respuesta de ambas fundaciones fue inmediata desde el primer momento, entendiendo el valor de una iniciativa que fortalece el deporte base y que permite trabajar de forma coordinada con federaciones, cabildos y ayuntamientos".

En este sentido, subrayó que el 'Proyecto Ganar' "no solo forma deportistas, sino que contribuye a la educación en valores, al desarrollo personal y a la gestión de emociones de los jóvenes".

Al encuentro asistió también una amplia representación institucional, así como responsables de federaciones deportivas, organizaciones y entidades colaboradoras, lo que pone de manifiesto el respaldo conjunto a esta iniciativa orientada a convertir el deporte en un espacio seguro, educativo y de convivencia.

El presidente del CD Tenerife, Felipe Miñambres, destacó el papel de la Fundación del club como herramienta de transformación social, mientras que el director de Proyectos de la Fundación UD Las Palmas, Francisco J. Díaz, subrayó la continuidad de la colaboración con el Gobierno de Canarias y la oportunidad de reforzar el trabajo conjunto entre ambas entidades.

ACCIONES CONJUNTAS

Este acuerdo permitirá desarrollar de forma conjunta acciones orientadas a fomentar entornos deportivos seguros, inclusivos y educativos, así como generar espacios de convivencia y reforzar la protección de los jóvenes deportistas.

Con esta nueva colaboración, el 'Proyecto Ganar' continúa consolidando su red de alianzas estratégicas, ampliando su alcance en las 34 federaciones deportivas canarias adheridas a esta iniciativa y reforzando su papel como herramienta para el bienestar físico, mental y social de la juventud.

Este propyecto tiene como objetivo garantizar entornos deportivos protectores, prevenir situaciones de conflicto y promover la convivencia a través de los valores del deporte, recoge una nota del Gobierno de Canarias.

La iniciativa cuenta con la participación de administraciones públicas, cabildos, ayuntamientos, colegios profesionales, fuerzas y cuerpos de seguridad, entidades sociales y las federaciones deportivas del archipiélago, configurando una red de trabajo coordinada en torno al desarrollo integral de los jóvenes deportistas.

Entre sus objetivos destaca fomentar espacios de relación entre clubes, familias y entorno, así como potenciar el deporte como herramienta para la salud física y mental, la gestión emocional y la formación en valores, contribuyendo a que la actividad deportiva se convierta en una auténtica escuela de vida.