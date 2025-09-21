Galería de Arte de la ULPGC acoge una muestra pictórica que traslada al visitante a las Salinas de Janubio, en Lanzarote

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Galería de Arte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) acoge, entre el 19 de septiembre y el 31 de octubre, una muestra pictórica de la artista canaria Patricia Santana, que traslada al visitante a las Salinas de Janubio, en Lanzarote.

La exposición, bajo el título "Habitar la salina", está organizada por el Vicerrectorado de Cultura, Deportes y Sociedad, con la colaboración del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, según ha informado la ULPGC en nota de prensa.

La artista parte de la estrecha conexión personal y autobiográfica que mantiene con estos espacios de la isla de Lanzarote, cerca de los que veraneaba, para exponer su belleza y singularidad, su mágico cromatismo y la geometría orgánica que les caracterizan y que se han convertido en una parte de la identidad de la zona y de la isla.

En total, se pueden ver 37 obras pictóricas diferenciadas en tres salas. En la primera, "Salinas" se compone de una serie de obras caracterizadas por una pulsión figurativa marcada mediante la reinterpretación fragmentaria de los enclaves salineros.

En la segunda sala acoge "Tumbar la nata", expresión que hace referencia a la acción de romper la superficie para que prosiga el proceso de secado, y en la que se emplean obras abstractas para aludir a cuestiones como los procesos de sedimentación, la evaporación que posibilita el cambio de estado de líquido a sólido o el paso del tiempo.

Finalmente, "Nadar entre salinas" llama al espectador a sentirse habitante de este espacio, usando sus sentidos para ser partícipe del paisaje y sus reflejos.

Patricia Santana Domínguez es egresada del Grado de Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto por la ULPGC, y actualmente cursa el Grado en Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia. Además ha participado en múltiples exposiciones colectivas desde 2017 y ha ofrecido dos muestras en solitario con el proyecto "Sumergirse".

En esta ocasión su exposición, de entrada gratuita, podrá visitarse de lunes a viernes, de entre 10.00 a 20.00 horas.