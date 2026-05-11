García da por "completada" la misión del hantavirus: "España ha cumplido con eficacia, transparencia y humanidad"

(I-D) El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; la ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, informan de la situación del crucero 'MV Hondius'. - Europa Press Canarias - Europa Press

GRANADILLA DE ABONA (TENERIFE), 11 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica Garcia, ha lanzado el mensaje de "operación completada" en relación al desembarco de los pasajeros y parte de la tripulación del crucero MV Hondius, afectado un por un brote de hantavirus. "Estoy en condiciones de afirmar y de asegurar que el Gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con compromiso, con transparencia y con humanidad. Y eso es un orgullo de país", aseveró.

"Termina el dispositivo, con éxito", dijo la ministra durante la que ha sido la última rueda de prensa desde el puerto de Granadilla, donde recalcó que el atraque del barco se ha tenido que hacer para realizar el desembarque de los pasajeros "por razones de seguridad".

Por su parte, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que España ha cumplido "con estilo" y ha dado las gracias al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su "liderazgo" y a España su "solidaridad", en especial a la gente de Tenerife. Así, sostuvo que esta era "la única opción" porque había que "ocuparse" de los pasajeros y de su salud.

TORRES DICE QUE CANARIAS RESPONDE, DE NUEVO, "BIEN" A UNA EMERGENCIA

El ministro de Política territorial y Memoria democrática, el canario Ángel Víctor Torres, ha dicho que el archipiélago ha sufrido en los últimos años "pruebas complicadas y difíciles", como el primer caso de COVID en España, el desalojo y repatriación de un hotel con 1.000 personas y que, al igual que ahora, todo se hizo "bien".

Canarias es, sostuvo, un "ejemplo al mundo" de que es "amable en la climatología", pero "también solidaria y que cree en la ciencia". "Frente a los miedos y a las alarmas, ciencia, estamos bien cuidados por los que saben", concluyó.

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reivindicado que España "está preparada para hacer caso a emergencias" de todo tipo, como las relacionadas con el cambio climático y también las sanitarias. "Tenemos un sistema nacional de protección civil por parte del Estado, comunidades autónomas y administraciones locales, y estamos incrementándolo y es la unica forma de ser capaces de responder en el ámbito interno y en el multilateralismo".

MARLASKA SOSTIENE QUE "CORRESPONDÍA" A ESPAÑA AYUDAR A PAÍSES BAJOS

Así, dijo que "correspondía" a España dar respuesta también a Países Bajos como el socio que es y sobre todo teniendo en cuenta que el "verano pasado" España "sufrió incendios muy importantes y Países Bajos fue solidaria y empática". "Por eso es importante el multilateralismo, concluyó.