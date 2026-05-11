Torres, sobre la posición de Clavijo con el 'MV Hondius': "Las afirmaciones tienen que estar basadas en la ciencia"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, atiende a los medios de comunicación, en el puerto de Granadilla, a 9 de mayo de 2026, en Granadilla de Abona, Tenerife, Islas Canarias (España). El operativo de evacuación de - Europa Press Canarias - Europa Press

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha evitado el choque directo con el presidente canario, Fernando Clavijo, si bien ha advertido que las afirmaciones de los políticos deben estar basadas en "cuestiones científicas" y lo que "sobra" es que "la gente se alarme".

En declaraciones a 'Las mañanas de RNE', recogidas por Europa Press, el ministro ha recordado que ha estado en contacto permanente con Clavijo durante la última semana para gestionar la llegada del barco 'MV Hondius' afectado por el brote de hantavirus, lamentando a su vez que la gestión de la crisis haya finalizado con un "choque institucional".

En este contexto, Torres ha afirmado que no entrará a responder al presidente autonómico y sus "teorías" --Clavijo reconoció su preocupación por si los roedores bajaban del barco y ponían "en peligro la seguridad de los canarios"-- hasta que concluya el operativo del barco.

No obstante, el ministro ha defendido escuchar "siempre" los criterios técnicos, científicos y epidemiológicos, tal y como hizo él al frente del Gobierno de Canarias en la pandemia del covid. Dicho esto, ha recordado que el hantavirus tiene una "letalidad alta" pero "muy pocas posibilidades de contagio".

A su juicio, las afirmaciones de los políticos "tienen que estar basadas fundamentalmente en cuestiones científicas y hay que decirle a la gente justamente la verdad". "Lo que creo que en ocasiones sobra es que la gente se alarme", ha zanjado Torres, que ha dicho además entender el nerviosismo de la sociedad canaria, haciendo hincapié en que se trato de una "decisión científica". "Los científicos los que hablen de ciencia y los políticos los que hablemos de política", ha apostillado.

MENSAJE DE AYUSO

Respecto a la polémica con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sobre la que Torres afirmó en la víspera de que no le había respondido a un mensaje por la repatriación de los 14 españoles del barco al hospital Gómez Ulla, porque seguramente estaría volando, el ministro ha explicado que sobre las 9.00 horas del domingo contactó con los seis presidentes autonómicos cuyos pasajeros de sus territorios iban en el crucero.

"A todos les mandé el mismo texto. Y lo que ocurrió es que todos los presidentes me respondieron, agradeciendo el mensaje", ha indicado Torres, para afirmar después que la única que no le contestó fue Ayuso pero que entendía que estaría volando, porque eso también le ha pasado a él "en muchas ocasiones".

Así, ha lamentado el mensaje en 'X' de la presidenta madrileña, en el que negó que Torres contactara con ella y criticó que el Gobierno usara el "comodín Ayuso" en esta crisis, porque no fue una respuesta "con mala intención". No obstante, el ministro ha señalado que todavía no ha recibido contestación al 'WhatsApp' que le escribió el día anterior informándole del operativo del 'MV Hondius'.

Por último, el titular de Política Territorial ha negado que oculte información al PP sobre la gestión de la crisis sanitaria. "Hemos sido claro", ha afirmado Torres, que también ha puesto en valor la respuesta del Estado a la gestión de la llegada del 'MV Hondius', reconocida incluso por el Papa, según ha recordado.