El general Alfonso Pardo de Sanyana Galbis toma posesión de la Jefatura del Estado Mayor del Mando de Canarias

Toma de posesión del general Alfonso Pardo como jefe del Mando de Canarias - MINISTERIO DE DEFENSA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El general de división Alfonso Pardo de Sanyana Galbis ha tomado posesión este viernes de la Jefatura del Estado Mayor del Mando de Canarias del Ejército de Tierra.

La ceremonia, presidida por el teniente general Julio Salom Herrera, contó con la asistencia de diversas autoridades civiles y militares.

Los actos, celebrados en el Palacio de la Capitanía General, consistieron en la lectura de la orden de nombramiento, el juramento del cargo por parte del general Pardo de Santayana y la lectura de la toma de posesión, finalizando con unas palabras del general a los asistentes, recoge una nota del Ministerio de Defensa.

En su alocución, el general centró su mensaje en la "continuidad del compromiso del Mando de Canarias con el servicio a España", la cual es el "centro" del esfuerzo diario, destacando que los relevos en el mando no son relevantes, sino la renovación del "compromiso de esta unidad con el servicio a España y a los españoles".

Agradeció la confianza del jefe de Estado Mayor del Ejército y subrayó su propósito de "mantener el magnífico nivel del Cuartel General del Mando de Canarias", reconociendo el trabajo de su predecesor, el teniente general Ramón Armada, y al teniente general jefe del Mando de Canarias, Julio Salom.

Dirigiéndose al Cuartel General, sintetizó sus expectativas en tres pilares: lealtad como fundamento de cohesión, exigencia buscando siempre alcanzar las mejores cotas de eficacia e ilusión como reflejo de vocación y buen espíritu militar.

El general Pardo de Santayana concluyó su discurso expresando su lealtad al Mando de Canarias, afrontando esta nueva etapa con una motivación e ilusión renovada.

El teniente general agradeció las palabras del nuevo jefe del Estado Mayor dándole una calurosa bienvenida a su nueva jefatura en el Mando de Canarias.

BRIGADA PARACAIDISTA

El general de división Alfonso Pardo de Santayana Galbis, nacido en 1965 en El Paso (EEUU), ha desarrollado su trayectoria en el arma de infantería desde 1992, año en que recibió su despacho de teniente y se incorporó a la Brigada Paracaidista.

Ha participado en misiones internacionales en Bosnia y Kosovo y ocupó puestos de mando en distintas compañías.

Tras obtener el diploma de Estado Mayor en 2005, pasó por diversos destinos en el Estado Mayor del Ejército y volvió a desplegar, esta vez en Afganistán con la II Bandera Paracaidista como jefe de Operaciones.

Más tarde, como teniente coronel, mandó la II Bandera Paracaidista, desplegando en Irak como jefe de la Unidad de Instructores en Besmayah.

Ya como coronel, se incorporó como jefe accidental de la Sección de Coordinación General de la Secretaría General del Estado Mayor del Ejército y posteriormente asumió el mando del Regimiento Príncipe número 3.

Tras su ascenso a general de brigada, fue nombrado jefe de la Brigada Galicia VII y dirigió la Brigada Multinacional Eslovaquia de la OTAN.

En 2025 fue promovido a general de división y nombrado jefe del Estado Mayor del Mando de Canarias.

Está en posesión de la Gran Cruz, Placa, Encomienda y Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, Gran Cruz del Mérito Militar, Cruz de Plata de la Guardia Civil, una Cruz al Mérito Militar con Distintivo Azul, cinco cruces al Mérito Militar con Distintivo Blanco, una Meritorious Service Medal de los Estados Unidos, Estrella de las Fuerzas Armadas de Ecuador y otras condecoraciones españolas y extranjeras.

Habla inglés y francés, está casado y tiene ocho hijos y siete nietos. Cuatro de sus hijos continúan la tradición militar, concretamente un teniente y un sargento en la Brigada Paracaidista, una teniente en la Brigada Guadarrama XIII y un alférez cadete en la Academia General Militar.