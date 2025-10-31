Gesplan genera más de 241 millones de impacto económico al año en Canarias

SANTA CRUZ DE TENERIFE 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (Gesplan), adscrita a la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, genera un impacto en la sociedad canaria de más de 241 millones de euros al año, lo que supone que por cada euro invertido el retorno social es de 2,41 euros.

Así se desprende de los datos del primer Social ROI (Retorno Social de la Inversión) elaborado por una entidad externa a petición de Gesplan para conocer el impacto de la labor de la empresa en la sociedad isleña.

Los resultados de este documento fueron elevados al Consejo de Administración de la empresa pública para su conocimiento, que tuvo lugar hace unos días.

La sesión de este órgano de gobierno estuvo presidida por el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, --quien también ostenta la Presidencia del mismo-- y por el consejero delegado de Gesplan, Miguel Ángel Pérez.

Durante la reunión del Consejo de Administración, además, se puso en conocimiento la evolución del Plan Estratégico Sendero 31.

A través de este documento, esta entidad busca afianzar un modelo de negocio que apuesta, entre otros aspectos, por la innovación, la internacionalización y el desarrollo sostenible del territorio, desde la actualidad hasta el año 2031, coincidiendo con la celebración del 40 aniversario de la sociedad mercantil, recoge una nota de la entidad.

Para ello, se definen cinco ejes de actuación a través de los cuales se desarrollan 11 objetivos estratégicos.

Asimismo, el Consejo de Administración aprobó la propuesta de modificación del artículo 1 de los estatutos de la sociedad, con el fin de incorporar al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en el listado de las entidades locales respecto de las cuales Gesplan ostenta la condición de medio propio personificado.