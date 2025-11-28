El Gobierno amenaza a Canarias con el TC si abona un complemento de 400 euros a las pensiones no contributivas

Archivo - La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha revelado este viernes que el Gobierno central ha advertido a la comunidad autónoma con acudir al Tribunal Constitucional si abona el complemento de 400 euros a las pensiones no contributivas.

Esta ayuda extra se pensó en el Ejecutivo regional como respuesta a una necesidad de complementar las rentas más bajas, a través de la Renta Canaria de Ciudadanía, debido a la lentitud del Estado en cumplir el mandato del Congreso de modificar la Ley de la Seguridad Social.

"Desde hace dos años", explicó la consejera en comisión parlamentaria en respuesta al Grupo Mixto, "el Gobierno de Canarias ha trabajado con mucha cautela, sabemos que el límite de ingresos para acceder y mantener una PNC es muy estricto y que, si se supera, la persona puede perder la prestación".

Así, "para evitar ese efecto perverso", apuntó, "impulsamos un debate en el Congreso de los Diputados para que el Estado reconociera de forma expresa la compatibilidad entre los complementos autonómicos y las pensiones no contributivas del sistema nacional".

Esa iniciativa, subrayó, "salió adelante y mandató a la Seguridad Social a articular una regulación que impida que una ayuda autonómica descuente o bloquee la pensión".

Delgado continuó explicando que en paralelo se ha trasladado al Estado "una propuesta muy concreta", modificar el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social para que se pueda contemplar el desarrollo de un complemento a las PNC en Canarias, como región ultraperiférica, sin que compute como ingreso, e incluir entre las rentas exentas de cómputo los complementos que puedan establecer las comunidades autónomas.

La consejera respondió a la pregunta del diputado herreño Raúl Acosta que el fin de este complemento es elevar el nivel de vida de quienes menos tienen.

CASI 44.000 PENSIONISTAS

"En nuestra comunidad hay hoy 43.934 pensiones no contributivas de jubilación y discapacidad, 15.931 correspondientes a hombres y 28.003 a mujeres. Hablamos de decenas de miles de personas que viven con ingresos muy ajustados en un territorio insular, con costes de vida más altos y más dificultades de acceso a servicios", señaló.

Canarias es la quinta comunidad autónoma de España en número absoluto de PNC, pese a ser una comunidad de tamaño demográfico medio, lo que da una idea del peso que estas prestaciones tienen en la estructura social y del impacto que tiene cualquier mejora que se pueda impulsar.

"Nuestra sorpresa ha sido que esta semana recibimos una carta del Gobierno de España en la que se nos anuncia la posible inconstitucionalidad de esta medida y su intención de bloquear este complemento para las personas más vulnerables de Canarias", explicó.

En esa línea comentó que a pesar de que no piden "cheques en blanco ni soluciones milagrosas, parece que la mayor preocupación del Gobierno central es bloquear una ayuda que está en el Proyecto de Ley de Presupuestos para ofrecer una respuesta a quienes más lo necesitan, que no ponga en riesgo la pensión estatal y que, al mismo tiempo, eleve el nivel de vida de las personas que viven exclusivamente de una PNC en Canarias".