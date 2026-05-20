Gobierno y Cabildo de El Hierro rubrican un acuerdo para el impulso de las Zonas de Aceleración de Energías Renovables

Archivo - El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, atiende a los medios de comunicación durante la presentación de la red de Oficinas de Energía - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

La firma del protocolo da especial protagonismo a la energía solar fotovoltaica como complemento al sistema hidroeólico existente

VALVERDE (EL HIERRO), 20 (EUROPA PRESS)

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Zapata, y el presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, han firmado hoy el protocolo para la delimitación de las Zonas de Aceleración de Energías Renovables (ZAR). El acuerdo contempla 561 hectáreas como 'aptas' para el desarrollo renovable.

Con este acuerdo culmina un proceso de trabajo conjunto entre ambas administraciones orientado a identificar, de forma consensuada, las áreas más adecuadas para el desarrollo de energías renovables sobre suelo en El Hierro, compatibilizando el avance de la transición energética con la preservación de los valores ambientales, paisajísticos, territoriales y agrarios que caracterizan a la isla.

Como resultado del proceso, la propuesta final delimita un total de 740 hectáreas entre aptas y condicionadas como Zonas de Aceleración de Energías Renovables, de las cuales 561 son aptas, lo que representa aproximadamente el 2% de la superficie insular, según ha concretado la Consejería de Transición Ecológica en una nota.

Durante el acto, Mariano Zapata ha destacado cómo El Hierro es ya un "referente" en energías renovables gracias al modelo impulsado por Gorona del Viento, pero la firma de este protocolo permite avanzar en un sistema energético "más limpio, eficiente y autosuficiente".

En este sentido, ha advertido que la delimitación de estas zonas aporta mayor seguridad y consenso institucional para facilitar el despliegue renovable de forma ordenada y compatible. Además, Zapata ha agradecido la colaboración del Cabildo herreño "para sacar adelante este protocolo, fundamental para avanzar en la descarbonización de Canarias y donde todas las islas son necesarias".

Alpidio Armas ha celebrado la firma de un documento que "es fruto" del diálogo y del trabajo coordinado entre administraciones para definir un modelo energético adaptado a la realidad de la isla: "La isla debe continuar liderando la transición energética en Canarias, pero siempre desde el equilibrio entre desarrollo sostenible, protección del territorio y defensa del sector primario".

"REFERENTE" EN RENOVABLES

El Hierro partiría de una posición singularmente "favorable" en el contexto del archipiélago gracias al papel estratégico de la central hidroeólica de Gorona del Viento, que ha convertido a la isla en una referencia en integración de energías renovables y almacenamiento energético. Actualmente, la cobertura renovable anual de la isla se sitúa entre el 44% y el 50%, muy por encima de la media regional.

No obstante, ambas administraciones coinciden en la necesidad de avanzar para reducir aún más la dependencia de la generación térmica convencional, con la incorporación de nueva potencia solar fotovoltaica y eólica que complemente el sistema hidroeólico actual.

La delimitación de las ZAR se ha realizado mediante una metodología técnica basada en criterios ambientales, territoriales, energéticos y sectoriales, incorporando diferentes fases de exclusión, restricción y consenso institucional. Entre otros aspectos, se han excluido espacios naturales protegidos, zonas de Red Natura 2000, suelos incompatibles por planeamiento y áreas de valor agrario, patrimonial y para la biodiversidad.

Las ZAR constituirían un instrumento estratégico de planificación y orientación territorial que permitirá identificar las áreas con mejores condiciones para el despliegue renovable, facilitando la coordinación administrativa y reduciendo potenciales conflictos futuros, todo ello sin renunciar al impulso de las renovables sobre cubiertas y espacios ya transformados.