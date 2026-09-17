El Gobierno de Canarias abre el plazo para la convocatoria del Bono Alquiler Joven 2026

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), que dirige Pino de León, ha publicado este jueves en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven 2026-2027, dirigida a personas jóvenes de entre 18 y 35 años, con el objetivo de ayudarles a hacer frente al pago del alquiler de su vivienda habitual y facilitar su emancipación y desarrollo vital, con una ayuda que podrá alcanzar los 250 euros mensuales.

Las subvenciones al Bono Alquiler Joven cuentan con un presupuesto global de 12.878.000 euros, de los que 10.600.000 euros proceden del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y 2.278.000 euros corresponden a financiación de los cabildos de Lanzarote y La Graciosa y Tenerife, destinada a canalizar fondos insulares al programa y a reforzar las actuaciones de apoyo al acceso a la vivienda para la población joven de estas islas, según ha informado este miércoles la Consejería.

En el caso de Lanzarote y La Graciosa, la convocatoria incorpora 378.000 euros correspondientes a remanentes de crédito no ejecutados de la convocatoria del Bono Alquiler Joven de 2025, que se integran en la nueva convocatoria de 2026. Por su parte, el Cabildo de Tenerife aporta 1,9 millones de euros para esta convocatoria.

Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes en el plazo de 15 días hábiles, desde el 18 de septiembre al 8 de octubre de 2026, ambos inclusives, preferentemente de forma telemática a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias, a través del siguiente enlace: https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/7410.

EMANCIPACIÓN

El objetivo de esta medida es facilitar la emancipación y el disfrute de una residencia a personas de entre 18 y 35 años, así como mejorar el acceso y mantenimiento de la vivienda a personas arrendatarias o cesionarias con escasos recursos económicos, a través de una ayuda directa al alquiler de 250 euros mensuales, que podrá sumar un total de 6.000 euros repartidos en 24 mensualidades.

Este programa busca, asimismo, mejorar la calidad de vida de los inquilinos beneficiarios y sus unidades de convivencia, que deberán ser personas mayores de edad, residentes en España, con un contrato de alquiler de vivienda en Canarias y unos ingresos anuales referidos a 2025 que no superen 3 veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM).

SOBRE LA CONVOCATORIA

En el caso de familias numerosas de categoría general, personas con discapacidad o víctimas de terrorismo podrán alcanzar 4 veces el IPREM, y aquellas familias numerosas de categoría especial y personas con discapacidad con grado reconocido igual o superior al 33%, podrá ser de hasta 5 veces.

El importe máximo de la renta mensual dependerá del municipio de residencia, con límites fijados en 900, 750 o 600 euros según la zona, mientras que en el caso de alquiler de habitaciones los topes serán de 450, 375 o 300 euros respectivamente.

El abono de la subvención se realizará de manera semestral tras la justificación del pago del alquiler, aunque en aquellos casos en que la solicitud se presente con efectos retroactivos podrá abonarse directamente en el momento de la concesión, siempre que se acrediten los recibos correspondientes.