El Gobierno de Canarias activa el protocolo de enfermedades infecciosas ante la llegada del crucero 'HV Hondius'

Archivo - El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, en rueda de prensa - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

El Ejecutivo regional espera contar mañana con el protocolo detallado y definitivo diseñado para la evacuación de pasajeros del crucero

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 7 May. (EUROPA PRESS) - El Gobierno de Canarias ha activado el protocolo de enfermedades infecciosas ante la llegada el próximo domingo del crucero 'HV Hondius', afectado por un brote de hantavirus, a aguas canarias.

Así lo ha informado el portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, en declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación en Tenerife al término de la reunión de coordinación entre el Gobierno de Canarias y el Estado para analizar la situación en torno a la crisis sanitaria.

Además, el Ejecutivo regional prevé contar mañana con el protocolo definitivo a aplicar desde el fondeo previsto del buque hasta la llegada de los aviones que evacúen a los pasajeros del crucero.

Sanidad Exterior ha informado al Gobierno de Canarias que, en la actualidad, el estado de salud de los pasajeros y la tripulación del buque "es bueno" dentro de la situación en la que se encuentran: "Ninguno tiene ningún síntoma desde el pasado día 28 de abril".

En este sentido, cada 72 horas, se entrega al Gobierno la Declaración Marítima Sanitaria (DMS), un documento remitido por Sanidad Exterior que informa el estado sanitario de los afectados por esta crisis sanitaria. El Gobierno canario ya ha recibido el primero de los partes, mañana y pasado recibirá los siguientes y, posteriormente, la información pasará a ser remitida cada 12 horas.

Precisamente, la recepción de esa Declaración Marítima Sanitaria hará que se active en las próximas horas el Plan de Autoprotección de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, un documento en el que se contemplarían todas las medidas necesarias para poder diseñar qué capacidades y nivel de acción habrá que tomar en cada momento.

Este viernes, el Ejecutivo canario volverá a celebrar una reunión de coordinación con el Estado, a las 8.00 horas, y, más tarde, a las 9.30 horas, profundizará sobre la gestión de esta emergencia con Capitanía Marítima, Sanidad Exterior y Autoridad Portuaria. A las 18.00 horas, renaudará el encuentro de coordinación con el Estado.

El portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, ha informado que este jueves el Servicio Canario de Salud ha activado el protocolo ante enfermedades infecciosas, una decisión que implicará la coordinación "máxima" entre la Unidad de Altos Requerimientos en el Hospital de La Candelaria, el Servicio Canario de Salud y el resto de entidades implicadas en la gestión de esta crisis sanitarias.

PROTOCOLO DE EVACUACIÓN

En relación al protocolo de evacuación, informa el Ejecutivo canario que ya se ha procedido a contactar con todos los países con ciudadanos implicados en esta crisis sanitaria. Por el momento, está confirmado que arriben a la isla tres aviones, procedentes de Estados Unidos, de Gran Bretaña y de España. "Mañana, a las 10 horas, está previsto que contesten el resto de países con los que se les ha establecido comunicación", ha puntualizado el portavoz del Gobierno.

Y con respecto a la tripulación del buque, ante cualquier necesidad, se hará cargo de la misma quién obliga la Ley del Mar, es decir, el país bandera del barco: Países Bajos. Además, se ha pedido a otros países la posibilidad de prestar apoyo en caso de necesidad.

"Estamos pendientes de que mañana se nos ponga encima de la mesa cuál es el protocolo detallado que hay que seguir una vez llegue el barco y estamos, en coordinación para el resto de acciones que lleven a garantizar que todo se produce en un entorno de máximas garantías para el personal del Servicio Canario de Salud, personal técnico implicado y para la población canaria, la primera preocupación que tiene el Gobierno de Canarias", ha concluido Cabello.