El Gobierno de Canarias se adhiere a un memorando europeo para impulsar la innovación en la gestión del tránsito aéreo - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias se ha sumado a un memorando de cooperación con SESAR JU Joint Undertaking, la asociación público-privada de la Unión Europea encargada de modernizar la gestión del tránsito aéreo en Europa.

Según informa el Ejecutivo regional, el acuerdo permitirá reforzar la colaboración en investigación e innovación en este ámbito y contribuir, desde Canarias, al desarrollo de un cielo europeo más inteligente, eficiente y sostenible.

Este documento refleja el creciente papel de los ecosistemas regionales de innovación en el desarrollo del futuro cielo digital europeo y en el apoyo a las ambiciones medioambientales y de competitividad de Europa.

Así, guiada por el Plan Maestro Europeo de Gestión del Tránsito Aéreo (ATM), esta cooperación contribuye a la ambición del continente de contar con el sistema de aviación más eficiente y respetuoso con el medio ambiente del mundo.

Con todo, el Gobierno ha indicado que el memorando se alinea con la Estrategia Aeroespacial Canaria, presentada en mayo de 2025 por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que sitúa al archipiélago como un referente internacional en investigación aeroespacial, desarrollo tecnológico y validación experimental.

La ubicación geoestratégica de Canarias, su clima favorable, su infraestructura aeroportuaria y el crecimiento del ecosistema de I+D+i convierten a las islas en un entorno idóneo para actuar como banco de pruebas de soluciones innovadoras en gestión del tránsito aéreo.

UN PILAR ESTRATÉGICO PARA CANARIAS

Al respecto, el director general de Coordinación Orgánica y Proyectos Estratégicos, David Pérez-Dionis, destacó que "el sector aeroespacial es un pilar estratégico para la diversificación económica y el desarrollo económico y social de Canarias".

En este sentido, subrayó que esta cooperación "refuerza nuestra estrategia aeroespacial y nuestra decidida ambición de convertir a las islas en un actor clave para la industria aeroespacial a nivel internacional".

Según el acuerdo, la cooperación se centrará en aspectos como operaciones de ATM e integración de operaciones con drones (U-space); operaciones en el espacio aéreo superior (HAO) y sistemas de plataformas de gran altitud (HAPS); desarrollo de infraestructura y entornos de pruebas para sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS) y pruebas de HAPS; integración de centros de pruebas para validar conceptos operativos innovadores, incluyendo la coordinación entre el tráfico aéreo y los lanzamientos espaciales; comunicaciones avanzadas, ciberseguridad e integración de ATM/U-space.

Tras la firma del acuerdo, el director ejecutivo de SESAR Joint Undertaking, Andreas Boschen, señaló que "este nuevo impulso demuestra cómo las capacidades regionales pueden apoyar directamente la implementación del cielo digital europeo".

En su opinión, "al unir fuerzas con el Gobierno de Canarias podemos acelerar la validación de soluciones de gestión del tránsito aéreo de próxima generación y aportar beneficios tangibles al sistema de aviación europeo".