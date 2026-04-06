El Gobierno de Canarias aprueba el decreto ley de medidas urgentes por la guerra de Irán, con 29,8 millones

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes el decreto ley de medidas urgentes acordado frente a los efectos de la guerra de Irán, orientado a mitigar las consecuencias del conflicto en Oriente Medio, con 29,8 millones.

Así lo ha informado el viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, en rueda de prensa, en donde ha concretado el paquete de medidas de una nueva norma que entrará en vigor a partir de este martes, 7 de abril.

El "escudo social" aprobado por el Consejo de Gobierno se configura con la reducción del IGIC del combustible al 0% --que supondrá un coste de 3,9 millones de euros para los primeros 100 días--, la bonificación de la devolución del Impuesto Especial de Combustibles al 99%, que implicará un gasto de 5,3 millones.

A ellas se sumará la exención del IGIC en productos alimenticios más los propios de la cesta de la compra básica. "El 27% de los productos de la cesta básica de la compra ya se encuentran al 0% de IGC", ha advertido Cabello.

Mientras, la cuarta y quinta medida parte del decreto se vinculará a la ampliación de eximir del IGIC a los autónomos con un volumen de operaciones de hasta los 50.000 euros anuales, una medida que implicará un coste de 12 millones de euros y que entraría en vigor en la próxima liquidación, además de una batería de ayudas directas al sector primario e industrial, dotada de 7 millones de euros.

"Desde hoy, Canarias cuenta con una serie de medidas para mitigar los efectos del incremento de los precios, pero seguimos pendientes de cómo evoluciona la situación de los precios, y del resto de medidas que el Estado implemente".

En Consejo de Gobierno de Canarias, el Ejecutivo regional también ha dado luz verde a una autorización a la Consejería de Sanidad un gasto de 10,5 millones, para la contratación del servicio de lavandería del Complejo Hospitaliario Universitario Insular Materno-Infantil de Gran Canaria. A ello se suma la aprobación de 60.000 euros para la redacción del Plan de Accesibilidad Universal en Adeje, en la isla de Tenerife, por la calidad del destino y espacios públicos.