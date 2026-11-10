El Gobierno de Canarias aprueba la Hipoteca Joven y la aplicará antes de final de año a través de Caixabank

Archivo - El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, junto a la consejera de Hacienda, Matilde Asián - PARLAMENTO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha explicado este martes en sesión parlamentaria que su departamento ha aprobado el modelo de convenio de colaboración para poner en marcha la Hipoteca Joven-Mi Primera Vivienda y que ya trabaja en coordinación con CaixaBank, que será la primera entidad en adherirse al programa para ponerla en marcha antes de final de año.

La aprobación de esta orden ha seguido el procedimiento previsto por el decreto 11/2019 de 11 de febrero, que requería, preceptivamente, informes a diferentes departamentos como la Dirección General del Tesoro, Planificación y Presupuestos y Servicios Jurídicos centrales.

La iniciativa permitirá a jóvenes de hasta 40 años y familias con menores a cargo, sin límite de edad, acceder a una financiación hipotecaria de hasta el 95% del menor valor entre el precio de adquisición y la tasación del inmueble.

Las viviendas deberán estar ubicadas en Canarias y tener un precio máximo de 250.000 euros, recoge una nota de la Consejería.

La intención es que el programa esté operativo antes de finalizar 2026, una vez publicada la orden en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) y formalizados los convenios con las entidades financieras.

Rodríguez ha destacado que esta medida forma parte de una estrategia más amplia para facilitar la emancipación de los jóvenes, que ha movilizado 47,6 millones de euros durante la legislatura.

En materia de adquisición, las ayudas para la compra de primera vivienda han contado con 13,5 millones de euros entre 2023 y 2026 y han beneficiado a 1.636 jóvenes.

En alquiler, las ayudas generales del periodo 2024-2025 han destinado más de 6,4 millones de euros a 1.543 unidades de convivencia jóvenes.

A estas se suma el Bono Alquiler Joven, que ofrece hasta 250 euros mensuales durante 24 meses.

La convocatoria de 2025 benefició a 1.970 jóvenes con 11,6 millones de euros, mientras que la de 2026 cuenta con 13,07 millones y ha recibido aproximadamente 8.300 solicitudes, actualmente en fase de revisión.

El consejero también ha recordado el incremento del 5% al 20% de la reserva mínima de viviendas protegidas para jóvenes de hasta 35 años, establecido mediante el Decreto 23/2026, así como el impulso de más de 4.000 viviendas públicas en distintas fases.

Además ha señalado que el futuro Plan de Vivienda de Canarias 2026-2030 reforzará estas actuaciones mediante nuevas ayudas al alquiler y a la adquisición, más vivienda protegida y asequible y fórmulas alternativas de acceso residencial.

El documento también contempla medidas específicas para municipios de menos de 20.000 habitantes, con el objetivo de favorecer el arraigo y evitar que los jóvenes tengan que abandonar sus localidades por falta de vivienda.