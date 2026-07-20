El Gobierno de Canarias aprueba la Hipoteca Joven y financiará hasta el 95% de la vivienda

El consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, y el portavoz, Alfonso Cabello, en una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno - GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes, a propuesta del consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, el decreto que regula de forma definitiva el Programa Hipoteca Joven Canaria, una medida con la que el Ejecutivo facilitará que jóvenes de entre 18 y 40 años, familias numerosas y monoparentales, puedan acceder a financiación de hasta el 95% del precio de adquisición de su primera vivienda habitual.

Con esta aprobación culmina la tramitación del decreto, tras haber obtenido el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Canarias.

La medida forma parte de las actuaciones impulsadas por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad para favorecer el acceso a la vivienda y facilitar la emancipación, complementando otras iniciativas destinadas a incrementar la oferta de vivienda y fomentar la rehabilitación, recoge una nota del Ejecutivo.

PRÓXIMO PASO: CONVENIO MARCO CON LAS ENTIDADES FINANCIERAS

Tras la aprobación definitiva del decreto, la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad continuará con la tramitación del convenio marco al que podrán adherirse las entidades financieras interesadas en participar en el programa.

Este convenio se aprobará mediante una orden del consejero y seguirá el procedimiento establecido para este tipo de instrumentos, que incluye la emisión de los informes preceptivos previstos en la normativa canaria.

Una vez completada la tramitación administrativa, las entidades financieras podrán formalizar su adhesión al programa.

REQUISITOS PARA ACCEDER AL PROGRAMA

Entre los requisitos para acceder al programa se encuentran tener residencia legal y continuada en Canarias durante los dos años previos a la solicitud, no ser titular de otra vivienda, salvo determinadas excepciones, y destinar el inmueble adquirido a residencia habitual y permanente durante un periodo mínimo de dos años.

Asimismo, el límite del patrimonio neto de la persona solicitante, o de cada una de ellas en caso de adquisición conjunta, no podrá superar los 150.000 euros.

Además, los ingresos de las personas solicitantes no podrán superar cinco veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).

En caso de adquisición por dos personas solicitantes, sus ingresos conjuntos no podrán superar la suma del límite establecido para cada una de ellas.

Esta cantidad se incrementará en 0,3 veces el IPREM por cada menor a cargo --en el caso de las familias monoparentales, el límite de ingresos anterior se incrementará en un 70%--.

En cuanto a las viviendas, deberán estar ubicadas en Canarias y tener un precio máximo de adquisición de 250.000 euros, sin incluir impuestos ni gastos asociados.

El programa incluirá tanto viviendas nuevas como usadas, libres o protegidas de promoción privada.

UNA ESTRATEGIA PARA REFORZAR EL ACCESO A LA VIVIENDA EN CANARIAS

El acceso a la vivienda constituye uno de los ejes prioritarios de la actuación del Gobierno de Canarias en la presente legislatura.

Con ese objetivo, el Ejecutivo ha puesto en marcha un conjunto de reformas normativas, medidas de carácter urgente y programas específicos dirigidos a incrementar la oferta de viviendas, simplificar los procedimientos administrativos y mejorar las oportunidades de la ciudadanía para acceder a una vivienda.

Entre las actuaciones más relevantes figuran la aprobación del decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, destinado a agilizar la disponibilidad de suelo y acelerar el desarrollo de promociones de vivienda; el decreto para la simplificación de la tramitación de licencias urbanísticas, así como la reforma de la normativa de adjudicación de viviendas protegidas, que sustituye el sistema de sorteos por un modelo basado en criterios objetivos de carácter social, económico y de necesidad acreditada.

De forma paralela, el Gobierno ha reforzado las políticas de apoyo al acceso a la vivienda mediante diferentes líneas de ayudas.

Entre ellas se encuentran las subvenciones para la compra de vivienda destinadas a jóvenes, el programa Hipoteca Joven Canaria y las ayudas al alquiler, tanto en la convocatoria general como en la específica para población joven.