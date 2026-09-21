El Gobierno de Canarias autoriza 13,8 millones para la continuidad de la vigilancia de los centros de menores

Consejo de Gobierno de Canarias - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo del Gobierno de Canarias ha autorizado la contratación administrativa para la continuidad del Servicio de vigilancia, protección y videovigilancia en los Centros de Internamiento Educativo de Menores por un importe global de 13,85 millones de euros.

Según informa la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, dicha autorización del gasto plurianual 2027-2029 tiene como objetivo garantizar la vigilancia, seguridad y protección de los centros, el auxilio al personal del mismo y para el mantenimiento o restablecimiento del orden interno en los centros de internamiento educativo para menores que cumplen medidas judiciales ubicados en Valle Tabares (Tenerife) y de La Montañeta (Gran Canaria).

En este sentido, el CEIM Valle Tabares tiene una capacidad para 100 menores, aunque actualmente la ocupación es de 68; mientras que La Montañeta ocupa hoy en día 54 de sus 85 plazas.

Por su parte, la Consejería ha recordado que durante el pasado Consejo de Gobierno se autorizó la firma del convenio que recupera el 5% de la nómina de los trabajadores de Ideo, entre otros quienes trabajan en estos centros.