Gobierno de Canarias y ayuntamientos diseñan el nuevo FDCAN que movilizará 2.600 millones hasta 2026

Reunión del Gobierno de Canarias y la Fecam para abordar el nuevo FDCAN - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias y los ayuntamientos han avanzado este martes en el diseño del nuevo Fondo Canario de Desarrollo (FDCAN) con la cogobernanza como eje central.

Así lo ha explicado el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, tras mantener una reunión de trabajo con el Comité Ejecutivo de la Federación Canaria de Municipios (FECAM) centrada en el diseño de un plan 2026-2036 que contempla la inversión de más de 2.600 millones de euros.

A juicio del titular del Gobierno canario, el papel de los 88 ayuntamientos deberá ser clave a la hora de fijar las lineas maestras del próximo FDCAN.

"Canarias se construye desde abajo hacia arriba, desde el municipalismo, desde la isla y desde el país canario", afirmó.

En este sentido, dejó claro que "los buenos resultados" de los primeros 10 años de vida del Fondo de Desarrollo de Canarias "no pueden ser entendidos sin la colaboración y la participación de los ayuntamientos".

Fernando Clavijo agradeció en este sentido el espíritu "constructivo" con la que la directiva de la Fecam aborda la negociación de los criterios de reparto del nuevo FDCAN.

"Hoy hemos hecho balance de lo conseguido entre 2016 y 2026 para aprender de lo que ha salido bien y de lo que debemos de mejorar", explicó tras añadir que los nuevos proyectos deberán centrarse ahora en retos como la vivienda y las infraestructuras sociosanitarias.

El presidente comparte con los alcaldes la "necesidad de que la cogobernanza sea real y efectiva", por lo que se ha mostrado dispuesto a que "los ayuntamientos tengan voz y voto sobre los proyectos que se van a desarrollar en sus municipios".

"La voluntad del Gobierno es que los 88 municipios de Canarias con los siete cabildos puedan establecer unos programas y podamos tener otros 10 años de buenos resultados como los primeros de vida del FDCAN", comentó.

A su juicio, "ese es el camino con el que tenemos transitar, acuerdo, diálogo y poner en el centro de todas nuestras decisiones el bienestar de la ciudadanía canaria".

El presidente anunció que la próxima semana la presidenta y el vicepresidente de la FECAM participarán en la Conferencia de Presidentes convocada con los cabildos para cerrar el nuevo Fondo de Desarrollo de Canarias 2026-2036.

La presidenta de la FECAM, Mari Brito, destacó que el FDCAN ha demostrado "ser una herramienta fundamental para impulsar el desarrollo y reforzar la cohesión territorial, económica y social de Canarias".

"Defendemos que, en este nuevo marco de financiación, se cuente con los municipios tanto para el diseño como para la ejecución del modelo. Para la Federación es importante que los ayuntamientos también puedan participar en las decisiones sobre el reparto y la distribución de los fondos en cada isla, garantizando además una gestión homogénea", dijo tras la reunión.

GARANTÍAS DE RECIBIR LOS FONDOS

La máxima representante los ayuntamientos consideró que "las decisiones sobre las inversiones en los municipios deben acordarse con los cabildos en un modelo de cogobernanza en el que hay que seguir profundizando".

En esa línea dijo que "es imprescindible establecer garantías para que todos los municipios de Canarias reciban la financiación que les corresponde, al ser los ayuntamientos cotitulares de estos fondos".

Brito espera que el nuevo FDCAN "siga contribuyendo al desarrollo de nuestras islas, apostando por un marco de diálogo entre el Gobierno de Canarias, los cabildos y los municipios para alcanzar el consenso necesario que garantice la distribución justa, equilibrada y eficaz para nuestra tierra".

Tras la reunión con el Comité Ejecutivo de la FECAM, el Gobierno de Canarias ultima ahora los contactos con los cabildos para aprobar el FDCAN 2026-2036 y dar vía libre a la redacción del nuevo decreto que lo desarrollará.

En este sentido, el presidente Clavijo destacó que el nuevo fondo contará con una cifra de inversión global similar al que se cierra este año, unos 2.600 millones de euros de los que la comunidad autónoma aportará 1.600 millones.

Este modelo "de éxito del FDCAN", explicó, "tiene la ventaja de que se garantiza en un periodo de 10 años las cantidades a invertir, con lo que hay capacidad para abordar obras plurianuales que tiene un gran retorno a la ciudadanía".

Defendió como clave la aportación de 1.000 millones de euros por parte de los cabildos, porque "da más potencia de fuego" a los proyectos que se planifican en colaboración con los ayuntamientos.

Con este objetivo, la próxima semana está prevista la convocatoria de la quinta Conferencia de Presidentes, un órgano de coordinación institucional creado en la reforma del Estatuto de Autonomía de 2018 que se activado esta legislatura para abordar mediante la cogobernanza los principales retos de Canarias.

La reunión del presidente con el Comité Ejecutivo de la FECAM ha servido también para realizar un análisis de los resultados obtenidos por el Fondo de Desarrollo de Canarias durante sus diez primeros años de vida.

MÁS DE 47.000 EMPLEOS CREADOS

Según un informe elaborado por el Gobierno, el FDCAN 2016-2026 ha logrado movilizar una inversión total de 2.619 millones de euros cuyo impacto en la economía del archipiélago se ha multiplicado hasta ascender a 4.504 millones de euros y 47.278 empleos creados.

De los 2.619 invertidos, 1.581 millones de euros corresponden al Gobierno de Canarias (el 60%) y 1.038 millones han salido de las arcas de cabildos, ayuntamientos y universidades (40%).

Así, a cada 1,5 euro aportado por la comunidad autónoma, las corporaciones locales han sumado 1 euro destinado a los cientos de proyectos ejecutados en estos diez años.

El estudio encargado por el Gobierno de Canarias evidencia además que estos 2.619 millones de euros de inversión han tenido un efecto multiplicador en la economía del archipiélago, cada euro ejecutado ha tenido un impacto real de 1,72 euros en la economía isleña.

Asimismo, la inversión materializada desde 2016 a 2024 ha facilitado la creación de 47.278 empleos: 27.525 directos y 19.753 indirectos e inducidos.

Si estos resultados se proyectan a los diez años planificados, los puestos de trabajo creados serán 47.278, lo que evidencia que el Fondo ha funcionado como motor del empleo en Canarias.

Además del presidente Fernando Clavijo en la reunión con la directiva de los 88 municipios canarios han participado el viceconsejero de Hacienda, Gabriel Mejías; el viceconsejero de la Presidencia, Alfonso Cabello; y el secretario general de Presidencia, Ceferino Marrero.