Gobierno de Canarias y Cabildo de La Gomera inauguran el primer centro integrado de Formación Profesional de la isla

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez, y el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, han inaugurado este jueves de forma oficial el nuevo Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) en San Sebastián de La Gomera, uno de los cinco que ha iniciado su actividad en este curso escolar 2025/2026 en Canarias.

Se trata del primer centro de este tipo en la isla, y su apertura supone un paso fundamental dentro del despliegue del Mapa Insular de la FP, con el que la Consejería de Educación busca acercar estas enseñanzas a todos los rincones del archipiélago, garantizando la igualdad de oportunidades para toda la ciudadanía y evitando que el alumnado gomero tenga que desplazarse, según informa el Cabildo en una nota.

El consejero de Educación, Poli Suárez, ha celebrado la creación del CIFP, que consolida "la voluntad por ofrecer oportunidades a la población en las islas no capitalinas, generando opciones de formación y empleo directamente vinculadas con la realidad socioeconómica de cada territorio".

Además, ha recordado que la puesta en marcha este curso de nuevos CIFP --cinco en toda Canarias-- responde a una planificación territorial objetiva y equilibrada. "Hemos trabajado desde el inicio de legislatura para que la FP sea un motor de cambio en Canarias y, con la apertura de centros en islas como El Hierro, La Gomera, o en el sur de Fuerteventura, logramos un hito histórico que abre la puerta a generaciones enteras de jóvenes que ahora pueden formarse sin abandonar su isla", ha añadido.

Curbelo ha señalado la oportunidad que abre este tipo de centros para ofrecer una amplia oferta formativa, "que se ha ido diseñando también en función de las necesidades labores del territorio insular". Sobre este asunto, ha añadido que Canarias debe avanzar hacia un modelo educativo de iguales "sin limitar las oportunidades educativas por razón de la isla de residencia", dijo antes de adelantar que el Cabildo insular realizará una revisión al alza de las becas al estudio e incorporará nuevas medidas de apoyo a los estudiantes gomeros.

OFERTA ADAPTADA

El nuevo CIFP en San Sebastián de La Gomera nace de la transformación del antiguo Instituto de Educación Secundaria (IES) San Sebastián. En su primer curso académico bajo esta denominación, cuenta con veinte grupos autorizados para un total de 259 estudiantes, además de una plantilla de cerca de cuarenta docentes, entre personal a tiempo completo y parcial, además de personal socioeducativo.

En lo que se refiere a la oferta académica del centro, el nuevo CIFP incluye ciclos formativos de grado básico, medio y superior en áreas como Sanidad, Hostelería y Turismo, Electricidad y Electrónica, Imagen Personal, Actividades Físicas y Deportivas, Energías Renovables o Administración y Gestión. Asimismo, incorpora programas de Formación Profesional Adaptada.

El centro dispone también de un Aula de Tecnología Aplicada (ATECA), con recursos que simulan entornos laborales reales, y mantiene dos proyectos europeos Erasmus+ de movilidad internacional para alumnado y profesorado. Además, forma parte de las Redes de Enseñanzas Profesionales de Innovación, Emprendimiento y Orientación Profesional, lo que refuerza su vocación de apertura al entorno productivo.

CRECIMIENTO DE FP

La inauguración del CIFP en San Sebastián de La Gomera se enmarca en un curso en el que la Formación Profesional en Canarias sigue al alza, con 47.066 estudiantes matriculados, lo que supone un incremento del 8,6 por ciento respecto al curso anterior, según agrega el Cabildo.

La red autonómica suma 2.600 grupos en los 175 centros públicos que imparten en Canarias este tipo de enseñanzas, con casi 4.000 docentes implicados, 290 de ellos contratados de nuevo este curso. Por modalidades, un total de 3.619 estudiantes corresponden a ciclos de Grado Básico, 17.442 a Grado Medio y 25.015 a Grado Superior, además de 516 en Formación Profesional Adaptada y 474 en cursos de especialización.

Este crecimiento se apoya en la apertura de cinco nuevos CIFP en distintas islas. Además del nuevo CIFP gomero, arrancan su actividad bajo la nueva denominación otros cuatro: en Valverde (El Hierro), en Morro Jable (Fuerteventura), en Santa María de Guía (Gran Canaria) y en Telde (Gran Canaria), si bien este último cuenta con la denominación desde el pasado mes de febrero.