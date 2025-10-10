Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife sellan un acuerdo para crear espacios de sombra en 51 centros educativos

Archivo - Zona de sombra en un centro escolar de Canarias - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha suscrito este viernes un convenio de colaboración con la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobiern canario para dotar de espacios de sombra a 51 colegios públicos del sur de la isla. Se trata de una de las medidas regionales para combatir los efectos del cambio climático y adaptar estos espacios a periodos de altas temperaturas.

El proyecto busca adaptar las infraestructuras de centros públicos a episodios de altas temperaturas, cada vez mád frecuentes por el cambio climático. Así, la iniciativa prevé beneficiar a más de 16.500 estudiantes de infantil, primaria, secundaria, formación profesional y centros espacios, según informa institución en una nota.

De este modo, a través del acuerdo, el Cabildo concederá al Ejecutivo regional una subvención de 2.182.799,49 euros para desarrollar las actuaciones, entre ellas instalación de pérglas, cubiertas ligeras o velas tensadas, según las condiciones del centro. Los centros percibirán directamente la ayuda y tendrá la facultad para llevar a cabo actuaciones, sin necesidad de salir a concurso, en favor de beneficiar a la agilidad del proceso.

Esta iniciativa comenzará su andadura en el sur de la isla, cubriendo hasta 51 centros, donde la radiación solar y los efectos de las altas temperaturas tienen mayor impacto, aunque existe la intención de proseguir en convenios sucesivos para cubrir el resto. La previsión es que los espacios de sombra reduzcan hasta 10º las temperaturas que impacten en la zona de intervención.

En la actualidad, la Consejería ya ha formalizado esta iniciativa con los Cabildos de La Gomera y Lanzarote, y espera continuar impulsándolo para el resto de las islas. Así, en la actualidad, un total de 160 espacios de sombra están en ejecución.

TRABAJOS EN TENERIFE

Los trabajos en Tenerife se llevarán a cabo en centros escolares de trece municipios, priorizando aquellos colegios en los que se ha detectado una mayor exposición a la radiación solar y a las altas temperaturas: Arona, Granadilla de Abona, Adeje, Güímar, San Miguel de Abona, Guía de Isora, Candelaria, El Rosario, Arico, Santiago del Teide, Arafo, Fasnia y Vilaflor de Chasna.

En rueda de prensa, la presidenta insular, Rosa Dávila, ha resaltado la importancia de emprender un convenio "innovador" en 13 municipios de Tenerife, y que supone un ejemplo en la "lucha" contra el cambio climático, a través de la creación de microclimas "donde nuestros jóvenes estén más protegidos".

Por su parte, el consejero de Educación, Poli Suárez, ha recordado el origen de una iniciativa en la que comenzó a trabajarse este julio y que parte de las "demandas" recogidas en la comunidad educativa a inicio de la legislatura, comprometiéndose a establecer una "hoja de ruta" con la Dirección General de Infraestructuras Educativas.

Desde ese departamento regional, Iván González, ha recordado que la iniciativa de emprender espacios de sombra en centros educativos parte del plan de actuación regional ante las altas temperaturas, que lleva 13 meses en ejecución, con todas sus medidas "en marcha", entre ellas la instalación de sensores térmicos y la naturalización de espacios, encaminadas a adaptarse a las altas temperaturas.