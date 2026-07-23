Gobierno de Canarias y cabildos sientan las bases del nuevo FDCAN: innovación, infraestructuras, vivienda y gasto social

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias y los cabildos han sentado las bases este jueves del nuevo Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) que se extenderá durante la próxima década con una inversión de más de 2.600 millones, de los que el Ejecutivo aportará 1.600 millones, y que se orientará principalmente a la innovación, las infraestucturas y la economía de los cuidados.

Así lo ha explicado a los periodistas el presidente regional, Fernando Clavijo, a la salida de la V Conferencia de Presidentes a la que ha asistido también, en calidad de invitada, la presidenta de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Mari Brito.

Clavijo ha admitido que ha sido "complejo" terminar el decreto porque los cabildos "han tenido apenas 24 horas" para poder analizarlo pero han hecho "aportaciones muy interesantes y enriquecedoras" que se van a ir incorporando al texto dado que se trata de un "documento vivo".

Ha defendido la "cogobernanza" del plan dado que se trabaja a tres bandas entre Gobierno, cabildos y ayuntamientos y ha valorado la "predisposición al trabajo conjunto y al diálogo permanente" de ambas instituciones.

El presidente ha comentado que el contexto socioeconómico actual "es muy distinto" al de 2015 cuando se gestó el primer FDCAN lo que permite "redefinir líneas y programas" para planificar un futuro del un archipiélago "mucho más justo, mucho más solidario y mucho más enriquecido".

El presidente de la Federación Canaria de Islas (Fecai), Antonio Morales, ha señalado que el FDCAN es un "instrumento fundamental" para el desarrollo económico y la cohesión social de Canarias y por ello han apoyado que se le "diera continuidad" y en base a nuevos ejes de trabajo.

En ese sentido no ha ocultado que la vivienda "ocupa un lugar central", lo mismo que el desarrollo de políticas sociosanitarias que en todo caso "no sustituyen" a un tercer plan sociosanitario sino que "profundiza y complementa".

Ha asumido que los cabildos han tenido "muy poco tiempo" para analizar el documento pero se van a estudiar las propuestas que se están planteando desde los cabildos insulares, caso de la inversión en empleo o la prórroga de un año para poder culminar el primer FDCAN.

Morales ha avanzando también que se van a crear comisiones de trabajo técnicas entre los cabildos y el Gobierno con el fin de cerrar finalmente un "documento único" que se adapte a la "realidad" del archipiélago y sus demandas en lo social, económico y medioambiental.