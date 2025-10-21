El Gobierno de Canarias certifica el crecimiento económico en las islas pero avisa de que será "más lento" en el futuro

Archivo - El vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

Manuel Domínguez dice que no son "triunfalistas", valora la ligera mejora en tasa de pobreza y aboga por la diversificación

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha certificado este martes el crecimiento de la economía en el archipiélago --un 4,4% en 2024, por encima de la media nacional-- si bien ha advertido de que será "más lento en los próximos ejercicios.

En declaraciones a los periodistas antes de presentar el cuadro macroeconómico del archipiélago a empresarios y agentes sociales ha incidido en que se está logrando uno de los "principales objetivos" del Ejecutivo que "no es otro que la diversificación".

Ha resaltado también que se han alcanzado "cifras récord" en afiliados a la Seguridad Social, en menor número de desempleados y en número de autónomos mientras que la pobreza, según el último informe AROPE, ha bajado en 50.000 personas.

"Ese también es un buen dato, pero no somos triunfalistas y no lo somos porque sabemos que en ejercicios futuros el crecimiento del PIB será más lento, no es que vaya a descender pero sí que no va a crecer al ritmo que lo ha hecho en el 2024 y que preveemos va a crecer en el ejercicio 2025", ha indicado.

Domínguez ha apuntado que ese "frenazo" en cuanto al crecimiento del PIB puede llevar a "tomar decisiones" que apuntalen el crecimiento y el turismo, por ejemplo, que genera el 40% del empleo y genera una tributación directa que permite financiar servicios públicos.

En esa línea ha insistido en que hay que proseguir con la "diversificación de la economía" y en sectores "con alto valor añadido", poniendo como ejemplo el cine, que "empieza a ser un sector maduro" en Canarias.

Por ello ha dicho que hace falta que entren en juego otros sectores como la música, los videojuegos o las industrias aeroespacial y naval, utilizando como "herramienta poderosas" las ventajas competitivas que aporta el REF.

"Si bien nos hemos fajado en darlo a conocer, nos queda la posibilidad todavía de que pueda llevar a cabo acciones que fomenten esa diversificación", ha agregado, subrayando la importancia del Comisionado del REF para ayudar a su difusión.

Así, aparte de darlo a conocer entre la población residente, ha subrayado que el otro gran objetivo es que se conozca "desde fuera" para atraer la inversión y se desarrollen sectores de alto valor añadido. "Hay que conocerlo para defenderlo", ha destacado.

Sobre los presupuestos autonómicos ha apuntado que la falta de PGE suponen un "golpe en la línea de flotación" de la comunidad autónoma debido al "desconocimiento" que implica para elaborar las cuentas económicas y no hay "nada peor que la incertidumbre".

"INCERTIDUMBRE" POR LA FALTA DE PGE

"Los presupuestos se presentarán en breve en el Parlamento, serán aprobados por el Consejo de Gobierno pero tienen un índice de incertidumbre importante visto lo que ha sucedido en años anteriores y parece ser que vuelve a suceder. No hay presupuestos estatales y eso a nosotros no nos viene nada bien", ha resumido.

Cuestionado por la falta de redistribución de la riqueza en Canarias entiende que "indiscutiblemente" se puede mejorar, y eso pasa por una subida de los salarios y la "mejora" de las condiciones laborales.

No obstante, ha advertido de que al Gobierno le "preocupa" la productividad porque si sube, aumentan los salarios y baja la "mortandad" de las empresas, al tiempo ha que apelado también a la mejora del poder adquisitivo.

"A medida que suben los salarios, suben los precios, y puede ser que tengas menos capacidad de consumo con más euros. Por lo tanto, esa no es la fórmula que nosotros buscamos. Nosotros buscamos que haya más euros, pero con mayor capacidad para consumir", ha detallado.

Domínguez tampoco ha ocultado que "no es satisfactorio" que Canarias sea la tercera comunidad en tasa de pobreza, según el informe Arope, pero ha valorado que haya abandonado el "vagón de cola" en los dos primeros años de legislatura.

"Ojalá fuésemos la primera, la mejor de todas las comunidades, pero hemos obtenido una herencia importante", ha apuntado.

Para seguir bajando posiciones en tasa de pobreza ha incidido en seguir aumentando la diversificación de la economía, caso del cine o la industria de la energía, y en "proteger y mimar" al turismo.