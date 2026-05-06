El Gobierno de Canarias condena el asesinato machista de Santa Úrsula y apela a la unidad ciudadana

Archivo - La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha condenado el asesinato de una mujer en el municipio de Santa Úrsula (Tenerife) presuntamente a manos de su expareja y apeló a la unidad ciudadana contra la violencia machista.

Con este asesinato serían 115 mujeres asesinadas en Canarias, víctimas de la violencia de género desde el año 2003 en el que se iniciara el cómputo, y la tercera en este año de acuerdo al registro que realiza el Gobierno de Canarias.

La consejera informó de que desde el primer momento se activó el DEMA (Dispositivo de Emergencia para Mujeres Agredidas) que el Instituto Canario de Igualdad (ICI) mantiene en este caso con el Cabildo de Tenerife, con el fin de ofrecer asistencia psicológica y legal a la familia y al entorno de la mujer, a la vez que se puso en contacto con el alcalde de Santa Úrsula, Juan Acosta, con el fin de ofrecer cualquier apoyo o acción que precisen.

"Tenemos que condenar este nuevo asesinato machista, a la espera de la confirmación por parte de la Delegación, y seguir poniendo todos los medios para que estos asesinatos no vuelvan a suceder en Canarias" manifestó Candelaria Delgado, a la par que insistió en la importancia de "seguir haciendo concienciación a toda la ciudadanía para que denuncie" cualquier manifestación de violencia machista llamando al 112, "ya sea alguien cercano, de la familia, o alguien circunstancial".