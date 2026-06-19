El Gobierno de Canarias conmemorará los 300 años de la fundación de Montevideo (Uruguay) con una treintena de actos

El presidente del Gobierno de la región española de Canarias, Fernando Clavijo, habla durante la entrega de un reconocimiento a la escuela N° 122 'Islas Canarias' en Montevideo (Uruguay) - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha confirmado que se volcará en la conmemoración del tricentenario de la fundación de Montevideo por parte de migrantes isleños con la puesta en marcha de una agenda con más de 30 actos organizados por para celebrar el nacimiento de la ciudad en 1726 con la llegada de las primeras 22 familias del archipiélago.

Según informa el Ejecutivo regional, así se lo transmitió el presidente canario, Fernando Clavijo, al intendente de la capital de Uruguay, Mario Bergara, durante una reunión entre ambos en Montevideo.

El programa de actividades se desarrollará entre el 16 y el 20 de noviembre a través de la Dirección General de Cultura en Montevideo y Canelones, las dos intendencias uruguayas con mayor presencia de descendientes de canarios.

Clavijo ha explicado que el objetivo es conmemorar "por todo lo alto" una efeméride histórica que "marcó, marca y seguirá marcando los fuertes lazos" que unen al archipiélago con el país sudamericano.

Asimismo, el presidente canario ha invitado a Bergara al acto central de la celebración, que tendrá lugar en la Casa América de Madrid tras la Cumbre Iberoamericana prevista para los días cuatro y cinco de noviembre.

Por su parte, la conmemoración incluye también la emisión de un sello de tirada nacional por parte de Correos Uruguayo, en cuya presentación ha participado Clavijo durante su viaje oficial.

El programa contempla actividades académicas como un simposio en la Universidad de la República y las segundas Jornadas de la Canariedad en el Museo Casa de Artigas de Canelones.

Además, la Sociedad Islas Canarias de Montevideo acogerá iniciativas culturales, talleres de música tradicional y un concierto sinfónico con artistas de ambas orillas del Atlántico.

Durante su estancia, el presidente canario ha visitado el Centro Educativo Islas Canarias, una institución que escolariza a casi 600 alumnos de familias vulnerables y rinde homenaje a los fundadores de la capital.

Por su parte, la Fundación Canaria de Montevideo complementará la agenda institucional con la edición de un facsímil del 'Libro Padrón de 1726', considerado el acta fundacional de la ciudad, y la organización de un congreso internacional sobre los procesos migratorios históricos entre ambas regiones.

LA EXPEDICIÓN FUNDACIONAL DE 1726

La expedición fundacional de 1726, compuesta por 96 canarios que llegaron a bordo del navío 'Nuestra Señora de la Encina', se amparó en la Real Cédula de 1725 para establecer el asentamiento de Montevideo con familias de las islas.

La huella de esta migración sigue viva en la sociedad uruguaya, donde tradicionalmente se continúa denominando "canarios" a los habitantes de las zonas rurales del país en reconocimiento a la decisiva contribución agrícola de los primeros pobladores isleños.