La consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto; el consejero de Agricultura, Narvay Quintero, y el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, informan sobre el estado de la reconstrucción agraria en la isla - CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno canario y el Cabildo palmero han realizado este viernes un balance sobre la reconstrucción agraria en la isla tras el volcán, realizada con "sus propios recursos y sin dinero del Estado". El Ejecutivo informa de la orden aprobada esta semana para culminar el pago a las edificaciones agrarias que se llevó el volcán.

Así lo han transmitido la consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto; el consejero de Agricultura, Narvay Quintero, y el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, en rueda de prensa, señalando que el trabajo ahora se centra ayudar a los que quieren trabajar sus fincas y recuperar la producción, según ha informado la Consejería de Presidencia en una nota de prensa.

Barreto ha informado que su Consejería ha emitido esta semana una orden de 12,7 millones de euros para terminar de pagar el valor de todas las edificaciones agrarias que se llevó el volcán: 404 construcciones.

Asimismo, solo quedaría una treintena por abonar debido a problemas de titularidad (herencias no resueltas, falta de documentación, etc.). "Estos 12,7 millones salen de los 100 millones de superávit que, por segundo año , ha puesto el Gobierno de Canarias ante el incumplimiento del Gobierno de España, que no ha puesto su parte y, por lo que vimos en la Comisión Mixta de la semana pasada, tampoco tiene voluntad de ponerla", ha añadido.

"Nosotros estamos centrados en ayudar a los que quieren trabajar sus fincas y recuperar la mayor producción posible", ha añadido la consejera, que ha señalado que es por eso que se ha aprobado un nuevo decreto-ley que, entre otras medidas, "permite vender las fincas transmitiendo al comprador el histórico y el derecho al POSEI y que esta ayuda se mantenga dos años para quienes, efectivamente, las reconstruyan y las pongan en producción".

PRIMER DECRETO

El consejero Narvay Quintero ha explicado, por su parte, que esta medida permitirá dar una segunda oportunidad a aquellas superficies agrícolas cuya recuperación no ha sido posible por distintas circunstancias, facilitando que otros productores puedan asumir su reconstrucción y devolverlas a la actividad agraria.

En este sentido, ha recordado que el primer decreto agrario, aprobado en 2024, contemplaba únicamente la reconstrucción de las explotaciones por parte de los agricultores afectados por la erupción volcánica. Sin embargo, una vez abonadas las compensaciones correspondientes a las fincas sepultadas por la lava, se ha constatado que algunos de sus titulares no pueden o no desean acometer la recuperación de los terrenos.

Ante esta situación, el Gobierno de Canarias ha publicado un nuevo decreto que abre la posibilidad de que otros productores puedan reconstruir estas fincas y destinarlas nuevamente al cultivo del plátano con el fin de recuperar la mayor superficie posible.

AYUDAS DEL POSEI

Asimismo, Quintero ha señalado que el Ejecutivo autonómico ha consultado a la Comisión Europea, a través del Gobierno de España, la posibilidad de que estos agricultores que asuman la recuperación puedan percibir durante dos años las ayudas del POSEI.

Esta medida persigue recuperar la mayor superficie agrícola posible y, al mismo tiempo, evitar prácticas especulativas y garantizar que los terrenos vuelvan efectivamente a la producción. El Decreto ya contempla estas posibilidades a la espera de la respuesta de la UE.

Sergio Rodríguez, por su parte, ha agradecido a la consejera Nieves Lady Barreto que "haya cumplido" con su compromiso dando una respuesta justa que acaba con el agravio de los afectados de la conocida como zona roja del volcán, a los que el nuevo decreto aprobado la pasada semana les garantiza una compensación.

El presidente del Cabildo hizo extensivo su agradecimiento al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, así como al consejero Narvay Quintero por atender a las necesidades de los colectivos agrarios y reclamar a Europa por ayudas para La Palma: "Un esfuerzo que, lamentablemente, no hemos visto en el Gobierno de España".

Rodríguez ha reiterado su petición al Ministerio de Hacienda de que se le aplique al Cabildo una exención temporal de las reglas fiscales, para poder invertir en la reconstrucción los nuevos ingresos que llegan de otras administraciones. "Se le permitió a Valencia con la DANA y que no se le permite al Cabildo de La Palma".