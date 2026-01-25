El Gobierno de Canarias da por finalizada la situación de prealerta por viento en las islas occidentales y Gran Canaria

Europa Press Islas Canarias
Publicado: domingo, 25 enero 2026 12:11
SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha dado este domingo por finalizadas las situaciones de prealerta por viento en las islas occidentales y Gran Canaria desde las 10:30 horas de este domingo, 25 de enero.

Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

La prealerta afectaba a las cumbres y zonas altas de Tejeda y Tirajana, en Gran Canaria, así como a la dorsal, Anaga, valle de Güímar, sur del área metropolitana y cumbres centrales de Tenerife. También en las vertientes noroeste, sureste y cumbres de La Gomera.

En La Palma, afectaba a las vertientes este y noroeste, y en El Hierro, a la vertiente sureste, extremo noroeste y cumbres expuestas.

Asimismo, al haber terminado las condiciones meteorológicas que justificaron la declaración de la situación de prealerta por viento, se ha dado por finalizada la misma este domingo.

