El Gobierno de Canarias da luz verde al proyecto del tercer carril de la TF-5 con una inversión de 66,4 millones

Archivo - Desvío del tráfico por las vías secundarias TF-235 y TF-152 tras el cierre del enlace de Guamasa con la TF-5 - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias ha emitido informe favorable sobre el proyecto de construcción del tercer carril de la TF-5, concretamente el tramo que une Guamasa con el aeropuerto Tenerife Norte, de tal manera que licitará las obras en los próximos meses.

Así lo ha adelantado este miércoles la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, en la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno, detallando que las obras durarán unos 35 meses y mejorará la movilidad de unos 116.000 coches diarios.

"Esta es una obra importantísima para resolver los problemas del tráfico en la isla de Tenerife y específicamente en el norte de la isla", ha indicado, al tiempo que ha valorado que la tramitación se ha hecho en un plazo "récord", en menos de un año.

cumple la Declaración de Impacto Ambiental y dispone de informes positivos en materia de seguridad y salud.

El proyecto incluye mejoras en el firme, drenaje e intersecciones, la construcción de cinco estructuras, la reposición de servicios afectados y la aplicación de medidas ambientales y de seguridad vial.

Durante las obras se garantizará la continuidad del tráfico, reforzando así la funcionalidad y eficiencia del corredor metropolitano norte.

Las labores consistirán en la adecuación de la calzada de la TF-5 para la construcción de un tercer carril desde el actual cruce de Guamasa (P.K. 15+000) hasta el enlace actual de San Lázaro (P.K. 11+400) donde la sección ya está formada por tres carriles en sentido Santa Cruz de Tenerife, con una longitud total de 3,6 kilómetros.

El objetivo, ha apuntado la presidenta, es mejorar la fluidez del tráfico en un tramo con alta concentraciones de vehículos y mejorar las condiciones de seguridad en un tramo de la carretera de interés regional TF-5 con alta concentración de accidentes.