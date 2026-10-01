El Gobierno de Canarias declara la situación de alerta por lluvias en la isla de La Palma

Una mujer se resguarda de la lluvia bajo un paraguas. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SANTA CRUZ DE LA PALMA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha actualizado la situación a alerta por lluvias en el norte y este de La Palma a partir de las 14:00 horas de este jueves.

Esta decisión se ha adoptado de acuerdo con la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología junto a otras fuentes disponibles y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), según informa el departamento regional en una nota.

Asimismo, la isla estaría ante un episodio de precipitaciones persistentes, que podrían ser localmente fuertes o muy fuertes, afectando especialmente a las medianías del norte y este de la isla.

Las precipitaciones estarían registrando acumulados significativos, y se prevé que persistan durante la tarde y hasta esta noche, con acumulados de hasta 150 mm en 12 horas, pudiéndose superar local, y puntualmente los 180 mm en 12 horas, así como registrarse acumulados superiores en periodos más prolongados en zonas donde las precipitaciones presenten mayor persistencia.

La banda nubosa presentaría un desplazamiento muy lento de norte a sur, con flujo del nordeste en capas bajas, favoreciendo esta situación a la persistencia de las precipitaciones.

Sin embargo, durante la madrugada se espera una disminución progresiva de la intensidad, aunque continuarán las lluvias.