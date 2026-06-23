El Gobierno de Canarias defiende en Europa mantener y ampliar las excepciones para las RUP ante el impacto del ETS

El Viceconsejero De Turismo Del Gobierno De Canarias, José Manuel Sanabria,Durante Su Intervención En La Comisión De Transporte Y Turismo Del Parlamento Europeo - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha reclamado este martes ante el Parlamento Europeo un reconocimiento específico de la realidad de las regiones ultraperiféricas (RUP) en las políticas europeas de transporte y turismo al considerar la conectividad aérea y marítima "esencial" para garantizar su desarrollo económico y social.

Asimismo, durante su intervención en la Comisión de Transporte y Turismo del Parlamento Europeo, el viceconsejero de Turismo, José Manuel Sanabria, ha defendido la necesidad de mantener y ampliar las excepciones para las RUP en el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (ETS) y de permitir ayudas públicas que faciliten la apertura de nuevas rutas aéreas, según ha informado el Gobierno en una nota.

Sanabria se ha focalizado en una estrategia turística europea que genere beneficios para la población local y mejore la calidad de vida de los residentes. "El turismo es un motor de crecimiento, empleo y cohesión social, pero también debe proteger el bienestar de los residentes y preservar el patrimonio natural y cultural de nuestros territorios", ha señalado el viceconsejero regional.

El representante del Gobierno canario ha alertado de que la aplicación de determinadas medidas ambientales europeas puede situar a Canarias en "desventaja" frente a otros destinos competidores fuera de la Unión Europea. De este modo, hizo hincapié en que si el ETS no puede acompañarse de combustible sostenible disponible en las regiones ultraperiféricas, no se estaría "ante una transición justa, sino ante una penalización unilateral para nuestros territorios".

COMPETITIVIDAD DE LAS ISLAS

Sanabria ha añadido que las aerolíneas asumen actualmente los costes derivados de las emisiones de carbono, aunque esta situación podría afectar a la competitividad futura del Archipiélago. "Cuando el ciclo de alta demanda se normalice, las aerolíneas asignarán su capacidad en función de la rentabilidad relativa y Canarias compite con destinos que no soportan estos costes adicionales", ha añadido.

Ha señalado que la conectividad aérea y marítima debe ser entendida como "infraestructura esencial, y no como un servicio ordinario del mercado": "Sin aviones y sin barcos no hay turistas, no hay residentes, no hay mercancías y no hay islas viables".

Además, ha reclamado que la normativa europea mantenga las ayudas públicas para impulsar nuevas conexiones aéreas con las regiones ultraperiféricas, al considerarlas "fundamentale"s para mejorar la accesibilidad y diversificar los mercados emisores.

TRANSPORTE MARÍTIMO

En relación con el transporte marítimo, el viceconsejero advirtió de una situación de competencia desigual entre puertos comunitarios y de terceros países, ya que las rutas dentro de Europa asumen el 100% del coste de las emisiones, frente al 50% en conexiones extracomunitarias. Alertó de que esta diferencia ya está provocando el desvío de tráfico hacia puertos africanos.

"Una misma norma no puede generar competencia desleal entre puertos europeos y extracomunitarios", ha señalado el viceconsejero, que ha puntualizado que, de mantenerse esta tendencia, las emisiones no se reducirán, sino que se trasladarán, con impacto en la actividad económica y el empleo europeo.

El viceconsejero de Turismo recordó que Canarias es la región ultraperiférica más poblada de la Unión Europea, con más de 2,2 millones de habitantes, y que el turismo constituye "un pilar estructural" de su economía, con alrededor del 38% del PIB y el 40% del empleo, por lo que ha reclamado "una mayor atención" a las necesidades de los territorios insulares en la futura Estrategia Europea de Turismo Sostenible, defendiendo que "las políticas turísticas generen beneficios para la población local".

Ha advertido de desafíos como la presión sobre la vivienda, las infraestructuras compartidas y la dependencia del empleo estacional, defendiendo la necesidad de políticas que mejoren la calidad de vida de residentes y refuercen la resiliencia de las comunidades locales.

Como conclusión, Sanabria ha pedido que las futuras decisiones europeas tengan en cuenta las particularidades de las regiones ultraperiféricas e incidió en que la igualdad entre territorios no implica aplicar las mismas soluciones a realidades diferentes. "Las islas europeas no son la periferia de Europa, son una parte esencial de su patrimonio, su economía y su proyección exterior. Solo necesitamos que las reglas europeas no nos sitúen en desventaja frente a quienes no están obligados a cumplirlas", ha añadido.