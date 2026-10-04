El Gobierno de Canarias finaliza la situación de prealerta en Lanzarote ante las afecciones del cero energético - GOBIERNO DE CANARIAS

ARRECIFE (LANZAROTE), 4 (EUROPA PRESS)

La Dirección General de Emergencias, en base a la situación acaecida, y en aplicación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias PLATECA, ha dado por finalizada, a partir de las 12.00 horas de hoy, la situación de prealerta en Lanzarote derivada del cero energético de este sábado.

Asimismo, reestablecido el suministro eléctrico en el día de ayer y comprobada la evolución favorable de las afecciones derivadas, el departamento regional ha decidido dar por finalizada la situación de prealerta.

El abastecimiento de agua en Lanzarote y La Graciosa, afectadas por el apagón energético, se encontraría regularizado, permaneciendo únicamente ajustes de presión y actuaciones puntuales para alcanzar la completa recuperación del servicio en determinadas zonas, que continúan siendo gestionadas por los servicios responsables.

La Dirección General de Emergencias explica que, durante la incidencia, se ha mantenido la coordinación con Endesa Generación y las empresas y organismos responsables de los suministros básicos. Así, en el día de ayer, se realizó un seguimiento específico con las operadoras de telefonía, los servicios de teleasistencia y la red RESCAN para comprobar posibles afecciones derivadas del cero energético y verificar su evolución y recuperación.

CERO ENERGÉTICO

El apagón energético, que dejó durante la madrugada del sábado sin luz a unos 73.600 clientes en las islas de La Graciosa y Lanzarote, se produjo sobre las 05.44 horas, derivado de una incidencia en la red eléctrica de 66 kV de la subestación de Mácher, en el municipio de Tías.

Si bien inicialmente la interrupción del suministro afectó a aproximadamente 51.703 clientes, durante las maniobras de reposición se produjo una nueva incidencia en las subestaciones de San Bartolomé y Punta Grande, que supuso la pérdida de generación y una afección que llegó a alcanzar los 73.600 clientes.

A primera hora del sábado, Endesa informó que procedía a la recuperación progresiva del sistema eléctrico. Asimismo, a las 06:47 horas permanecían aproximadamente 39.000 clientes pendientes de recuperar el suministro.

Según fuentes de Red Eléctrica, el suministro había quedado finalmente repuesto sobre las 7.13 horas.