El Gobierno de Canarias impulsa la contratación de 36 viviendas protegidas en Jinámar, en Telde (Gran Canaria)

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Ejecutivo canario, Pablo Rodríguez, ha informado este viernes del inicio del expediente de contratación administrativa para construir 36 viviendas protegidas de promoción pública y 36 plazas de garaje en la parcela 641 de Jinámar, en Telde (Gran Canaria).

Rodríguez así lo ha indicado en el Consejo de Gobierno que se ha celebrado en Telde con motivo del 675 aniversario de la fundación de la ciudad, según ha informado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

La promoción de estas viviendas se realiza después de que, en septiembre de 2026, el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) aprobara técnicamente la actualización del proyecto de ejecución, que adapta los costes a las condiciones actuales del mercado y fija un presupuesto base de licitación de 7.103.452,50 euros.

La construcción de estas viviendas se enmarca en el programa destinado al alquiler social en edificios energéticamente eficientes, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Rodríguez también se ha referido a la situación de otras dos promociones de vivienda protegida que están en ejecución en Jinámar y que suman 73 viviendas. Una de ellas contempla la construcción de 36 inmuebles en una parcela de la calle Manuel Alemán Álamo, donde se colocó la primera piedra en marzo de 2026 y que tiene un presupuesto de adjudicación de 7.412.162,80 euros e incluye plazas de garaje.

En cuanto a la segunda promoción comprende 37 viviendas protegidas en régimen de alquiler, además de 37 plazas de garaje y 37 trasteros. La primera piedra se colocó en mayo de 2026 y se prevé una inversión de 8.027.702,14 euros y un plazo de ejecución de 16 meses. Ambas promociones cuentan con financiación de los fondos europeos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Por último, en lo que se refiere a la eficiencia energética, Rodríguez ha explicado que el ICAVI ha adjudicado las obras de mejora de 60 viviendas públicas del grupo Jinámar VI, en Telde, por 2.264.847,21 euros, IGIC incluido.

Estos trabajos incluyen actuaciones en las fachadas, la envolvente térmica, las carpinterías y las cubiertas, además de otras medidas dirigidas a reducir la demanda energética de los edificios y mejorar las condiciones de confort de las viviendas. El proyecto cuenta con financiación de los fondos europeos Next Generation EU.