El Gobierno de Canarias inaugurará el próximo curso escolar en el CEIP Tigaday (El Hierro)

El consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias celebrará el próximo miércoles 9 de septiembre el acto oficial de apertura del curso escolar 2026/27 en el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Tigaday, en El Hierro.

El centro, ubicado en el municipio de La Frontera, ha sido el primer colegio público del archipiélago en implantar el ciclo completo de Educación Infantil de 0 a 3 años y acogerá este acto institucional que contará con representación del Ejecutivo regional, coincidiendo con el inicio de las clases para el alumnado de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial.

Así lo ha anunciado este martes el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez, durante su intervención en la última Comisión de Educación del presente curso político, en el Parlamento de Canarias.

Suárez explicó que la elección del CEIP Tigaday responde al valor que representa este centro para la educación pública canaria y, en particular, como un nuevo gesto hacia las islas no capitalinas.

"Hemos querido que el curso comience en un centro que ha marcado un antes y un después en la implantación del primer ciclo de Educación Infantil en Canarias. El CEIP Tigaday fue el primero del archipiélago en ofrecer de forma completa esta etapa educativa y simboliza el compromiso del Gobierno con una política que acompaña a las familias desde los primeros años y garantiza la igualdad de oportunidades, con independencia de la isla o el municipio en el que vivan", indicó.

El consejero añadió que "el impulso al primer ciclo de Educación Infantil se ha consolidado y está transformando Canarias, ofreciendo nuevas oportunidades a miles de familias, este centro demuestra, además, que los grandes cambios en materia educativa también nacen desde nuestras islas no capitalinas y pueden convertirse en referencia para todo el archipiélago".

CASI 3.900 PLAZAS

Desde el curso 2022-2023, Canarias ha pasado de contar con 34 aulas y 593 plazas para alumnado de 0 a 3 años a disponer de 3.885 plazas distribuidas en 239 aulas en centros educativos de todas las islas, superando incluso el objetivo fijado por el Ministerio para esta legislatura.

En este contexto, el CEIP Tigaday fue pionero en implantar el ciclo completo de Educación Infantil de 0 a 3 años, un hito que fue posible gracias a la colaboración entre la Consejería y el Ayuntamiento de La Frontera.

Desde entonces, el centro ha experimentado un crecimiento sostenido de su comunidad educativa, pasando de 246 escolares en el curso 2023-2024 a 324 en el pasado curso.

En ese mismo periodo, el alumnado del primer ciclo de Educación Infantil ha desempeñado un papel determinante en ese crecimiento, con 42 estudiantes matriculados en el curso 2023-2024 y superando el medio centenar en los cursos posteriores.

Tras el acto institucional en El Hierro, el calendario escolar continuará el jueves 10 de septiembre con el inicio de las clases para el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria.

El viernes 11 comenzarán las enseñanzas de Bachillerato, mientras que la Formación Profesional, las enseñanzas artísticas y el resto de enseñanzas de régimen especial iniciarán su curso el 16 de septiembre.