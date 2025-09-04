El Gobierno de Canarias invierte 9,3 millones este verano en la mejora de centros educativos

CEIP El Roque, en Los Llanos de Aridane - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias ha destinado este verano un total de 9.339.809,13 euros a diversas actuaciones de mejora y acondicionamiento en los centros educativos del archipiélago con el fin de garantizar el inicio del curso 2025/26 en las mejores condiciones.

El director general de Infraestructuras y Equipamientos, Iván G. Carro, explica en una nota que esta inversión responde a la "necesidad permanente" de mantener y modernizar colegios e institutos.

"Las obras y mejoras realizadas durante los meses de verano permiten que el alumnado y el profesorado inicien el curso en espacios más seguros, accesibles y adaptados a las demandas actuales", señala.

De los 9,3 millones de euros invertidos, la mayor parte se corresponde con las obras de mejora en más de un centenar de centros educativos, con un importe de 6.157.409,71 euros.

Entre estas intervenciones se encuentran la creación de aulas Enclave, el acondicionamiento de aulas con trabajos de pintura, pavimentación y resolución de problemas de humedades, la actualización de las instalaciones eléctricas y de saneamiento, así como la insonorización y el cambio de puertas o ventanas.

También se han ejecutado obras de accesibilidad, mejoras en comedores escolares y aseos, intervenciones en patios escolares y canchas deportivas, refuerzos estructurales y reposición de cubiertas, entre otros.

A estas actuaciones se suma una inversión superior a los 700.000 euros en la adquisición de nuevo mobiliario educativo.

Asimismo, se han destinado 941.599,78 euros al cambio de pavimentos en canchas deportivas y 1.540.799,64 euros a la finalización de espacios de sombra en distintos centros del archipiélago.

Estas actuaciones forman parte de la estrategia que impulsa la Consejería para garantizar el adecuado mantenimiento y la mejora constante de la red de centros educativos públicos de Canarias.

Con ello se busca no solo responder a necesidades urgentes de conservación, sino también adaptar los espacios a nuevas demandas pedagógicas y sociales, ofreciendo entornos de aprendizaje más modernos, accesibles y seguros.

"Seguiremos trabajando en esta línea para que los centros educativos de Canarias cuenten con infraestructuras en las mejores condiciones posibles, que faciliten el aprendizaje y mejoren la vida diaria de toda la comunidad educativa", sentencia Carro.