El Gobierno de Canarias nombra a Pino de León como nueva directora del Instituto Canario de la Vivienda

Consejo de Gobierno de Canarias - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Canarias ha nombrado este lunes a Pino de León como directora del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) después de que el anterior responsable, Antonio Ortega, dimitiera al ser procesado por un delito contra la libertad sexual.

Así lo ha informado el portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno, donde recordó que la nueva directora era hasta la fecha responsable del Instituto Canario de Administraciones Públicas, cargo que ahora ostentará Gustavo Pérez.

Este relevo se produce después de que el Juzgado de Instrucción Número 3 de Las Palmas de Gran Canaria procesara el pasado viernes al entonces director del ICAVI, Antonio Ortega, por un presunto delito contra la libertad sexual, motivo por el que dimitió ese mismo día.

Por su parte, el caso del también ex alcalde de San Mateo (Gran Canaria) se remonta al año 2022, cuando una mujer interpuso una denuncia por una presunta agresión sexual que se habría producido en el 2017.