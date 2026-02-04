El Gobierno de Canarias pedirá actuar a la Fiscalía si una CCAA se niega a acoger menores migrantes

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, con la ministra de Infancia, Sira Rego, en una reunión - GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado este martes, tras mantener una reunión con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que el Gobierno canario pedirá actuar a la Fiscalía "si una comunidad autónoma se niega a acoger a los menores migrantes que le corresponden en aplicación de la modificación de la Ley de Extranjería".

Así lo ha señalado ante la proximidad del 18 de marzo, fecha en la que los menores de contingencia migratoria deben estar ubicados en centros de la Península, y en un momento en el que ha admitido que se encuentran "dificultades" con otras comunidades, ya que "alegan que no hay plazas o no hay recursos", incidiendo Clavijo que esto "es precisamente" lo que "no" tiene Canarias cuando los menores llegan a La Restinga (El Hierro) pero hay que "facilitarlos" como se puede, según ha informado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

Actualmente, detalló, hay 657 menores que deben ser trasladados a otros centros antes del 18 de marzo para que Canarias "atienda a 2.211 menores, el triple de la capacidad del sistema nacional que se asignó en la modificación de la Ley", siendo esta "la cifra que tiene que asumir a partir de la cual se tienen que dar las derivaciones".

El presidente canario indicó que "es preciso que se consensuen" las resoluciones de salida con las comunidades autónomas receptoras para evitar problemas de plazas, así como que exista un compromiso del Estado para financiar esas plazas.

Clavijo dijo que, aún "entendiendo las dificultades" para buscar una solución a esta situación, "se trata de niños y niñas a los que hay que escuchar y hay que tratarlos con especial atención", para poder encontrarles el recurso alojativo que "mejor" se adapte a sus necesidades.

Si bien, matizó, que sin el cumplimiento de la Ley por parte de las comunidades autónoma "no" se podrá avanzar, e incidió en que "hay que cumplirla porque ante el fracaso" del modelo de solidaridad la ley "tiene que imperar, y los territorios tienen que comprometerse a acoger al menor con todas" las garantías y "no poner obstáculos".

Respecto a los menores que han pedido protección internacional, de la que no es competente el Ministerio de Juventud e Infancia, y de los que están sujetos a la derivación exprés --en 15 días--, por superar la cifra de contingencia, Clavijo solicitó "más diligencia y, en cualquier caso, la Administración General del Estado podría aplicar una excepcionalidad en el procedimiento", como recordó se hizo en Canarias.

"La atención a los menores migrantes no acompañados es un esfuerzo que debemos asumir todos de manera colectiva, ante unos niños y niñas que han sufrido un proceso terrible y que no podemos mirar para otro lado ni dejar a una sola comunidad, como Canarias, al frente de esta situación", apuntilló para concluir agradeciendo la colaboración y disposición que "siempre" ha mostrado de la ministra Rego y su equipo, con quienes también trabajan en la etapa de transición para los que cumplen los 18 años.